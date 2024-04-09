إدارة وفاق سطيف تمضي عقود رعاية لصالح الفئات الشبانية

وقعت إدارة نادي وفاق سطيف عقود رعاية مع متعاملين اقتصاديين لصالح الفئات الشبانية للنادي.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الإمكانات اللازمة للفئات الشبابية، وخلق الظروف المناسبة لهذه الفئات.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف فإن الإدارة وقعت عقود رعية مع 3متعاملين اقتصاديين ، ويتعلق الأمر بكل من “” park mall و k- plast ” ” و”Sirius”.

وتندرج العملية في إطار المفاوضات التي تعمل إدارة النادي من خلاله على استقطاب ممولين وعقود رعاية مستقبلا للفريق الأول والفريق الرديف.