إدارة وفاق سطيف تُفكّر في نفض جيوب الأنصار بـ “رشاقة”!

لجأت إدارة نادي وفاق سطيف رائد ترتيب البطولة الوطنية، إلى الأنصار ومُحبّي “النّسر الأسود”، لِدعم فريقها الكروي ماليا.

وتقول إدارة نادي وفاق سطيف إنها تمرّ بِأزمة مالية وتحتاج إلى الدّعم المادّي، تجسيدا لِأهداف فريقها الكروي، وفي طليعتها حصد لقب البطولة الوطنية للموسم الحالي.

وستفتح إدارة نادي الوفاق في الأيّام القليلة المقبلة حسابا بريديا جاريا، يُمكن من خلاله لِكلّ مُناصر أو مُحب للفريق من دعم “النّسر الأسود” ماليا.

ويبقى التساؤل قائما: أين ذهبت مساعدات الوالي الفلاني؟ ومديرية الشباب والرياضة لِعاصمة الهضاب العليا؟ ألم تتعاقد إدارة الوفاق مع شركة ألمانية مُختصّة في إنتاج زيت محرّكات السيارات؟ أين ذهبت عائدات “السبونسور”؟ حقوق النقل التلفزيوني؟ أليس عبد الحكيم سرار مُسيّرا مُحنّكا وداهية في الإدارة المالية، إلى درجة أنه يستطيع تحويل التراب إلى ذهب؟ لماذا يُهرولون إلى رئاسة الأندية ولا يُدخلون أيديهم في جيوبهم للإستثمار؟ هل يخشون أن تلدغهم العقارب؟ ألا يخجلون من مطالبة مُناصر “مُتهالك” يُعاني أزمات الشغل والسكن والعلاج و…من مساعدة رئيس فريق ولاعبين يقضون عطلتهم الصيفية في الجزر العذراء، ويُعالجون في أرقى مستشفيات أوروبا، و…؟