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رياضة

إدارة ولفرهامبتون تردّ على الرّاغبين في انتداب آيت نوري

علي بهلولي
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إدارة ولفرهامبتون تردّ على الرّاغبين في انتداب آيت نوري
ح.م

ردّت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على أنباء تحويل لاعبها الدولي الجزائري ريان آيت نوري، إلى فريق آخر.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، بدأت مدّته في خريف 2020 وتنقضي في صيف 2026.

وترفض إدارة نادي ولفرهامبتون أيّ عرض لِتحويل آيت نوري، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي “لو 10 سبور”، الثلاثاء، فإن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي يتواصلون مع مُمثّلي أعمال آيت نوري بِشكل مُنتظم ومُستمرّ، لِجلبه في جانفي المقبل. لكن إدارة فريق ولفرهامبتون سدّت كلّ أبواب ومنافذ تسريح مدافع “الخضر” بعد شهر ونصف الشهر من الآن.

ويُصنّف ريان آيت نوري في خانة مواهب اللّعبة الصّاعدين في إفريقيا، وأيضا أحد أغلاهم في القارّة السّمراء.

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