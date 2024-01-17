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رياضة

إدارة ولفرهامبتون تشترط مبلغ 58 مليون أورو لِتسريح آيت نوري

علي بهلولي
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إدارة ولفرهامبتون تشترط مبلغ 58 مليون أورو لِتسريح آيت نوري
ح.م

اشترطت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي استلام مبلغ لا يقلّ عن 58 مليون أورو، نظير تسريح اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتقدّمت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي بِعرض لِجلب آيت نوري، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي. لكن مسؤولي فريق ولفرهامبتون رفضوه، لِأنه يقلّ عن مبلغ 58 مليون أورو.

وفي تقرير له نشره، الأربعاء، لم يكشف موقع “فوتبال ترانسفرز” الإنجليزي عن القيمة المالية التي تقدّمت بها إدارة نادي أرسنال. لكنه أضاف أن مسؤولي نادي ليفربول رائد ترتيب “البريمرليغ” دخلوا على الخطّ، ويجرون حاليا مفاوضات مع إدارة فريق ولفرهامبتون، للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

ووفقا للمصدر، فإن ريان آيت نوري مُرشّح لِترك نادي ولفرهامبتون بِاتّجاه فريق أوروبي عملاق، سواء في جانفي الحالي، أو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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