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رياضة

إدارة ولفرهامبتون: لن نترك آيت نوري يرحل بِأقلّ من 60 مليون أورو

علي بهلولي
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إدارة ولفرهامبتون: لن نترك آيت نوري يرحل بِأقلّ من 60 مليون أورو

يتصدّر اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري لائحة الانتقالات، في “الميركاتو” الإنجليزي لِصائفة 2024.

ويرتبط المدافع الأيسر آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وتشترط إدارة نادي ولفرهامبتون استلام مبلغ يُقدّر بِنحو 60 مليون أورو، لِتسريح الدولي الجزائري هذه الصائفة. يقول موقع “برمنغهام ورلد” البريطاني بِهذا الشّأن في أحدث تقرير له.

وأضاف أن المدرب يورغن كلوب أوصى إدارة فريقه ليفربول بِجلب آيت نوري، رغم أنه سيُغادر النادي الإنجليزي هذه الصّائفة.

ووفقا للمصدر، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد مُتحمّسة بِدورها لِانتداب آيت نوري، لكنها لا تملك في خزينتها أكثر من 41 مليون أورو للاستفادة من خدمات مدافع “الخضر”.

ويوجد فريق إنجليزي ثالث وأخير يُراقب الوضعية على أمل إقناع إدارة نادي “الذّئاب” بِتسريح آيت نوري، وهو فريق أرسنال وصيف البطل.

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