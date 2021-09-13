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رياضة

إدارة ياريشان تتنقل لاستلام المهام.. وتخوف من إنزلاقات

سليم.ع
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إدارة ياريشان تتنقل لاستلام المهام.. وتخوف من إنزلاقات

تنقلت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، إلى مقر الفريق من أجل استلام المهام، وسط حضور جماهيري، ما يبعث المخاوف من حدوث إنزلاقات مع مؤيدي شريف ملال..

ويشهد محيط مقر شبيبة القبائل، حضور أمني لتفادي وقوع أي إنزلاقات بين الطرفين المتنازعين على رئاسة شبيبة القبائل، يحدث هذا في وقت يرفض فيه شريف ملال مغادرة مقر النادي.

ونشط رئيس مجلس الإدارة الجديدة، يزيد ياريشان صبيحة الاثنين ندوة صحفية أكد خلالها مرة أخرى عدم شرعية إدارة شريف ملال، مضيفا أنه سيشرع في عمله رفقة إدارته هذا الأسبوع.

وعينت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل المدير العام السابق للوكالة الوطني للتشغيل، الطاهر شعلال مديرا عاما جديدا للنادي القبائلي.

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