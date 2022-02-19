إدارة ياريشان تظفر بممولين من النوع الثقيل

تمكنت إدارة شبيبة القبائل، من الظفر بعدد من الممولين القادرين على وضع حد للأزمة المالية التي يعاني منها النادي القبائلي..

وأكد رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان في تصريحات له، أنه تم الاتفاق رسميا مع شركة “كوندور” لتمويل النادي.

وأضاف ياريشان، أنه ينتظر ترسيم الأمور في الأيام القليلة المقبلة مع مؤسسة متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، بالإضافة إلى عودة مؤسسة “سيفيتال” لتمويل النادي.

وكان يزيد ياريشان، قد أعلن استقالته من شبيبة القبائل، لعدة أساب من بينها الأزمة المالية، قبل أن يتراجع عن قراره.