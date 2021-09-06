إدارة ياريشان تكسب معركتها ضد ملال

تمكنت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، بقيادة رئيسها يزيد ياريشان من كسب معركتها مع ملال، عقب حصولها على رخصة لاستخراج السجل التجاري.

وكان السجل التجاري، الوثيقة الوحيد التي تنقص ملف إدارة ياريشان من أجل تولي زمام الأمور في شبيبة القبائل، لتتمكن في الأخير من الحصول على الترخيص من محكمة تيزي وزو.

وعرف محيط مقر شبيبة القبائل بتيزي وزو منذ صبيحة الاثنين تواجدا مكثفا لرجال الأمن، تفاديا لأي إنزلاقات، بعد تنقل رئيس النادي الهاوي جعفر آيت مولود إلى المقر.

ومن المرتقب أن تتولى الإدارة الجديدة شؤون فريق شبيبة القبائل، بداية من يوم الأحد المقبل، مثلما صرح به الرئيس الجديد يزيد ياريشان.

وكانت الإدارة الجديدة قد قامت بعدة خطوات في منتصف الموسم بعدة خطوات، لطرد ملال وتولي شؤون الفريق، إلا أنها أجلت ذلك وقتها، لعدم التأثير على الفريق الذي كان ينافس على كأس الكونفدرالية وكأس الرابطة.