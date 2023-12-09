إدانات دولية لرفض امريكا وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يثني على أمريكا استخدامها “الفيتو” .."شكراً لحليفتنا دعمك المستمر"

دانت دول ومنظمات دولية استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل بتمرير مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار بحجة أنه لن يكون مفيدا في المرحلة الراهنة.

وتأتي الإدانات الدولية بعد يوم واحد من جلسة طارئة للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية، وشاركت فيها نحو 100 دولة وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت واستخدام واشنطن للفيتو.

امتعاض عربي إسلامي

أعرب وفد وزاري عربي وإسلامي، السبت، عن “امتعاضه” من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو للمرة الثانية “للوقف الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قالت فيه تركيا إن واشنطن ظلت وحيدة بخصوص تأييد مواصلة الحرب على غزة.

وفي جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة “قمة الرياض”، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن، أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن “امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية”.

حماس “أمريكا شريك أساسي للصهاينة في قتل شعبنا”

اعتبرت حركة حماس أن عرقلة واشنطن، صدور قرار بوقف إطلاق النار، “مشاركة مباشرة مع الاحتلال الصهيوني في قتل أبناء الشعب الفلسطيني”..

حيث قال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، إن هذه الخطوة تعتبر أيضاً دعوة إلى ارتكاب مزيد من المجازر والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وقال الرشق: “ندين بشدةٍ استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”، وأضاف: “نعد ذلك موقفاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً”.

ماليزيا تدين الفيتو

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في سياق إدانته للفيتو: “باسم الحكومة الماليزية، أدين بشدة وأحتج على استخدام الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة”.

وشدد إبراهيم، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على ضرورة “وضع حد لجرائم قتل المدنيين والأطفال الرضع والنساء في غزة”.

إيران تتهم واشنطن بالمشاركة بقتل المدنيين

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، “أثبتت الحكومة الأمريكية مرة أخرى أنها الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.

وأضاف كنعاني: “منذ بداية الغزو الوحشي للنظام الصهيوني، الذي يقتل الأطفال على غزة، أثبتت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا تحالفها وتعاونها مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الأمة الفلسطينية”.

الصين تصف الفيتو بالمخيب للآمال

فيما وصفت الصين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بأنه أمر “مخيب للآمال ومؤسف”.

وقال تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: “من المخيب للآمال والمؤسف للغاية أن يتم استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة”.

وقال تشانغ، إن مشروع القرار يضم نحو 100 دولة، وأن الصين واحدة منهم موضحا أن رغم استخدام الفيتو ضد القرار، إلا أن وجهة النظر الغالبة للمجتمع الدولي واضحة؛ وقف إطلاق النار الإنساني الفوري هو الأولوية القصوى”.

التعاون الإسلامي تعرب عن خيبة أملها بالفيتو

أما منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوا، قالت في بيان إن ” الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب عن خيبة أمله واستنكاره لفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم لوقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف طه، أن “هذا الفشل ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد للوضع الإنساني المتدهور نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

أطباء بلا حدود تصف الفيتو بالتواطؤ مع المذبحة

وفي إطار تنديدها بالفيتو الأمريكي، قالت “أفريل بينوا”، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، إن استخدام واشنطن لحق النقض ضد وقف إطلاق النار في غزة يجعلها “متواطئة في المذبحة” بالقطاع.

وأشارت بينوا في بيان للمنظمة الدولية بأنه “بينما تستمر القنابل في الهطول على المدنيين الفلسطينيين وتسبب دماراً واسع النطاق، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى قوتها لعرقلة محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة”.

بالمقابل، وجه الكيان الصهيوني الثناء للإدارة الأمريكية شريكهم في جرائم الإبادة، وقال وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين، في تغريدة على منصة “إكس”: “شكراً لحليفتنا الولايات المتحدة على دعمها المستمر في المعركة من أجل إعادة المختطفين والقضاء على منظمة حماس”. بالمقابل، واصل كوهين مهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال إنّ “طلب غوتيريش، الانحياز إلى حماس، والمطالبة بوقف إطلاق النار، عار على موقفه، وعار على الأمم المتحدة”. ووجهت دولة الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة، عدة انتقادات للأمين العام للأمم المتحدة، بسبب مطالباته بوقف الحرب الصهيونية على غزة.

أما السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، فكتب على منصة “إكس”، فجر السبت: “أشكر الولايات المتحدة والرئيس (جو) بايدن، على وقوفهما بقوة إلى جانبنا اليوم، وإظهار قيادتهما وقيمهما”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في نوفمبر الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

زيادة على ذلك، قال مسؤولان أمريكيان حالي وآخر سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا، لاستخدامها “في قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة”.