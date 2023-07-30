إدانات متواصلة للتغطية الإعلامية الفرنسية لحرائق الغابات

اتحادات الصحافة الجزائرية تنتقد الانحراف المهني

ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بما وصفها “الحملة الشعواء” التي يشنها السلاح الإعلامي الخارجي لفرنسا -قناة فرانس 24 – ضد الجزائر في محاولة بائسة ويائسة لزرع الفتنة من خـلال نشـر الأكاذيب والافتراءات حول أسباب حرائق الغابات بولايتين جزائريتين واتهام السلطات الجزائرية زورا وبهتانا بالتقصير في إخمادها.

وقال الاتحاد في بيان، إن “التناول الإعـلامي لقناة فرانس 24 لملف الحرائق يذكرنا بتكالبها الدائم على الجزائر على غرار تغطيتها المتحيـزة واللاموضوعيـة للحـراك الشعبـي المبـارك وكـذا ملـف كورونا، فما يحدث اليوم ليس بجديد عليها، فهي تخدم أجنـدة لوبيات فرنسية معـروفة بعدائها الدائم للجزائر وكذا منظمات إرهابية منبوذة من كافة الجزائريين دون استثناء كمنظمة الماك الإرهابية”.

وأكد البيان أن “السموم الـتي تحاول قناة العار والعهر الإعلامي بثها في الجزائر لم ولن تمس بوحدة الجزائريين وتلاحمهم ولن تزعزع ثقتهم بدولتهـم، فالجزائريون واعون ومدركون لأهداف هذا التكالب الإعلامي وأجندته الخبيثة، التي تسعى إلى إثارة البلبلة ونشر الأحقاد وزعزعة الاستقرار والأمن الذين تنعم بهما بلادنا”.

وجدد الاتحاد “رفضه لهذه الممارسات الإعلامية اللامهنية التي لا تمت بصلة لمواثيـق أخلاقيات المهنة، ولمبادئ العمل الصحفي التي لطالما تغنى بها الإعلام الفرنسي العمومي، ليكون أول من يضرب بها عرض الحائط سيما عندما يتعلق الأمر ببلدنا”.

من جهته، شجب الاتحاد الوطني للصحافة الالكترونية الجزائرية التغطية الإعلامية الفرنسية للحرائق، وقال في بيان له إنه “غالبًا ما تلجأ وسائل الإعلام الفرنسية، المعروفة بموهبتها في إنشاء عناوين وقصص للأحداث المثيرة لجذب جمهور أكبر، في حالة حرق الغابات في الجزائر، تم استخدام هذا النهج، مما أدى إلى تصوير غير حساس للوضع، بدلاً من التركيز على خطورة المشكلة والعواقب البيئية المحتملة، تميل وسائل الإعلام إلى إعطاء الأولوية للجوانب المثيرة التي تولد قيمة الصدمة، وبالتالي تقويض خطورة القضية”.

وبخصوص التغطية الإعلامية الفرنسية أكد أن “الافتقار إلى فهم السياق: وجه آخر للوقاحة التي أظهرتها وسائل الإعلام الفرنسية يكمن في عدم فهمها الكافي للعوامل المعقدة التي تساهم في حرائق الغابات في الجزائر، وبدلاً من الخوض في الأسباب الكامنة غالبًا ما تقدم وسائل الإعلام الفرنسية وجهة نظر ضيقة تفشل في التقاط الصورة الكاملة، حيث يؤدي هذا النقص في الفهم السياقي إلى تقارير سطحية تتجاهل الأسباب الجذرية وتعيق قدرة الجمهور على فهم الطبيعة متعددة الأوجه للقضية”.