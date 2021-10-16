إدانة الإرهابي “أبو خيثمة” المختص في المتفجرات بالبويرة

قبض عليه بعد بتر ساقه في انفجار لغم

أدانت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء البويرة الإرهابي المدعو “ط . فاتح” المكنى ياسر أبو خيثمة، أمير سرية “بوغني” الذي كان مختصا في صناعة وزرع المتفجرات، بعقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، وذلك بعد متابعته بجنايات القتل ومحاولة القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد باستعمال مواد متفجرة، وكذا الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب وسط السكان مع حيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة دون رخصة.

واستنادا إلى ما ورد بمقرر الإحالة خلال جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2017، حيث تمكنت عناصر من الدرك والجيش الوطني الشعبي من إلقاء القبض على إرهابي مصاب بجروح جراء انفجار لغم تقليدي عليه بمنطقة الرابطة الواقعة بأعالي بلدية عمر بالبويرة، ليتبين بأن المعني هو الإرهابي الخطير “ط.فاتح” المنحدر من المنطقة، والذي التحق بالجماعات الإرهابية 1998 ضمن سرية ذراع الميزان ثم الفاروق وبوغني، حيث شارك في عدة عمليات إرهابية من بينها اعتداءات بالمتفجرات التي كان مختصا فيها على أنبوب الغاز بعمر وعلى عناصر للحرس البلدي والدفاع الذاتي بكل من قادرية وعمر، قبل أن يتم القبض عليه مصابا بإحدى تلك القنابل التي تسببت في بتر إحدى رجليه وبقي ينزف إلى غاية وصول عناصر الجيش التي حوّلته إلى المستشفى للعلاج، قبل خضوعه للتحقيق من طرف الجهات المختصة، حيث دلها على عدة مواقع كان يتردد عليها وتم العثور فيها على متفجرات إضافة إلى أماكن غرسها بأعالي القادرية.

وخلال أطوار جلسة المحاكمة، حاول المتهم إنكار تهم المشاركة في عمليات إرهابية، مشيرا إلى بقائه وحيدا لفترة بعد انشقاقه عن تلك الجماعات الإرهابية، إلى أن ألقي القبض عليه مصابا، غير أن شهادة الضحايا الذين حضروا المحاكمة إضافة إلى محاضر الضبطية القضائية، ناقضت تصريحاته، لتلتمس النيابة في حقه عقوبة السجن المؤبد، غير أن هيئة المحكمة وبعد المداولة في القضية نطقت بحكمها المتمثل في تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة.