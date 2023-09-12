إدانة القرصان الإلكتروني البرتغالي مُسرِّب ملفّات الفضائح الكروية

أدانت محكمة في البرتغال القرصان الإلكتروني روي بينتو، بِسبب تسريبات اصْطُلح على تسميتها بـ “فوتبول ليكس”.

وكشف بينتو في هذه التسريبات عن تعاملات مشكوك فيها لها صلة بِكرة القدم الدولية، وحكمت عليه القضاء في بلاده البرتغال بِالسجن لِمدّة أربعة أعوام مع وقف التنفيذ.

وأُدين بينتو (34 عاما) بِخمس تهم تتعلّق بـ”الوصول غير المشروع” إلى أنظمة تكنولوجيا المعلوماتية، وثلاث تهم تتعلّق بـ”انتهاكات المراسلات”، إلى جانب محاولة ابتزاز صندوق “دواين سبورتس” الإستثماري البرتغالي.

وقالت رئيسة المحكمة مارغريدا ألفيش في بداية مُلخّص الحكم، الذي قرأته أمام محكمة العاصمة البرتغالية لشبونة: “في الأساس، تُعتبر الحقائق الموصوفة صادقة”، مُعتبرة أن “حرّية الإعلام لا تُبرّر انتهاك الخصوصية”.

وظهر البرتغالي بينتو حرّا في قاعة المحكمة، واضعا قناعا طبّيا على وجهه، وبِمظهره المُعتاد مع قميصه الأزرق الدّاكن والجينز والحذاء الرياضي.

وفي ما يتعلّق بِتهمة محاولة الابتزاز “لم يكن لدى المحكمة أدنى شكّ. لقد ثبت بِوضوح أنّه (بينتو) يُريد الحصول على المال”، وفق ما أفادت القاضية ألفيش.

وحسب لائحة التهم، أراد البرتغالي بينتو ابتزاز مواطنه نيليو لوكاس رئيس صندوق “دواين سبورتس”، من خلال المطالبة بِمبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليون أورو، للتوقف عن نشر الوثائق المشبوهة.

وواجه بينتو ما مجموعه 89 تهمة تتعلّق بِجرائم القرصنة، التي مكّنته من الحصول على الوثائق المشبوهة، والتي بدأ بِتسريبها في أواخر عام 2015.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية، كشف بينتو النّقاب عن 18.6 مليون وثيقة على الإنترنت، تمّ نشرها على صفحات مجموعة من الجرائد الأوروبية التي أبرزت التفاصيل.

وقام بينتو – المُتهَّمُ والشاهدُ المحميُّ في النظام القضائي في بلاده – بِفضح الكثير من العاملين في الكرة العالمية، لكنّه اعترف أمام القضاء بِارتكاب عمليات اختراق إلكترونية غير قانونية للحصول على ملايين الوثائق.

وقد سلّطت هذه الوثائق الضّوء على ممارسات مشكوك فيها، تتعلّق بِاللاعبين النّجوم والأندية والوكلاء، والتي أدّت في ما بعد إلى تحقيقات قضائية وتعديلات ضريبية في العديد من البلدان.

وكان من ضحايا بينتو، مواطنه كريستيانو رونالدو وتسريبات تتّهمه بِفضيحة اغتصاب. ونشر أجرتَي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، وقضية “اللّعب المالي النّظيف” التي لطّخت سمعة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والعنصرية في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيرها من الملفّات المُدوّية.