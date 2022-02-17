إدانة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت بـ 5 سنوات حبسا

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في قضايا فساد.

كما ادانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا زوجها “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

والى ذلك سلط قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عقوبة في حق زوج شقيقة الوزيرة تامزيرت مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، في حين أستفاد بقية المتهمين من البراءة.

وقبل أسبوع، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، و5 سنوات حبس في حق زوجها “ا.حفيظ” مع تنفيذ نفس الغرامة المالية.

بالمقابل طالب وكيل الجمهورية الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها تقدر بمليون دينار مع مصادرة العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.