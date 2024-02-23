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أثناء كلمة ألقاها في تجمع سياسي لليمين في 2019:

إدانة اليميني المتطرف إيريك زمور بسبب خطابه المعادي للإسلام والمهاجرين

م. ص
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إدانة اليميني المتطرف إيريك زمور بسبب خطابه المعادي للإسلام والمهاجرين
لوموند
إيريك زمور أثناء إلقائه لكلمته في "اتفاقية اليمين"، 28 سبتمبر 2019..

أدانت محكمة الإستئناف في باريس يوم أمس، الخميس 22 فيفري، اليميني المتطرف إيريك زمور، وذلك بسبب خطابه المعادي للإسلام والمهاجرين أثناء كلمته خلال “اتفاقية اليمين” التي نظمتها في 2019، ماريون ماريشال لوبان.

القضاء الفرنسي حكم على اليميني المتطرف إيريك زمور الذي وصف المهاجرين بـ”المستعمرين” بغرامة 15000 يورو، وذلك بعد حكمه على خطاب زيمور على أنه “خطاب كراهية” يتجاوز “الحدود المقبولة لحرية التعبير”.

وأدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الإهانة العامة على أساس الأصل أو العرق أو الأمة أو العرق أو الدين، إضافة إلى إثارة الكراهية العنصرية.

الحكم أعلن عنه مكتب المحاماة “أريي أليمي” عبر حسابه في تويتر، وهو من رافع باسم الجمعيات التي رفعت الدعوى ضد إيريك زيمور، منها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية.

تصريحات زيمور المدانة تعود إلى لقاء نظمته النائبة السابقة ماريون ماريشال لوبان، والمسمى “اتفاقية اليمين”، في 28 سبتمبر 2019. وفتح زمور النار خلالها على الإسلام والمهاجرين. حيث وصف المهاجرين بـ”المستعمرين” والحجاب والجلابة بـ”الزي العسكري للمستعمرين”.

وهي تصريحات لاقت استهجانا من قبل الطبقة السياسية آنذاك، ودفعت جمعيات لتحريك دعوى قضائية ضد اليميني المتطرف زمور. حيث تمت إدانته في المرة الأولى بالإهانة وإثارة الكراهية كي تتم تبرءته بعد تقديمه الطعن، ليدان في المرة الثالثة يوم أمس.

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