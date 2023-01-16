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إدانة زوجة الرئيس السوداني المعزول بتهمة “الثراء الحرام”

جواهر الشروق
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إدانة زوجة الرئيس السوداني المعزول بتهمة “الثراء الحرام”
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وداد بابكر زوجة عمر البشير

أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد، “وداد بابكر” زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر_البشير بتهمة “الثراء الحرام”.

وقالت المحكمة إن المتهمة ظلت تحصل على معاش زوجها السابق بعد زواجها بـ”11 عامًا”، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.

ووفقًا لوسائل إعلام سودانية كانت “وداد بابكر” تصرف معاش زوجها السابق إبراهيم شمس الدين (عضو مجلس الدولة الذي شكله البشير بعد جوان 1989) مدة 16 عامًا، وقد تزوجها البشير في 2004.

وبحسب قناة الجزيرة فإن “زوجة الرئيس السوداني حازت ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها”

وأصدرت المحكمة حكمًا بمصادرة عقارات المتهمة وأموالها ومصادرة المصوغات والأحجار الكريمة الخاصة بها.

وكذلك مصادرة حسابين بنكيين في بنك أم درمان الوطني، فضلًا عن تغريمها نحو 175 ألف دولار.

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