إدانة صامويل إيتو بالسجن 22 شهرا بإسبانيا

قضت محكمة الجنايات فى برشلونة بعقوبة السجن 22 شهرًا على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب التهرب الضريبي في فترة لعبه للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الإثنين إن إيتو اعترف بالتهرب الضريبي، لكنه زعم أنه كان ضحية تلاعب من وكيل أعماله السابق خوسيه ماريا ميساليس.

وبما أنه ليس لديهما سجلات جنائية سابقة، فلن يقضي الثنائي فترة العقوبة في السجن، لكن النجم الكاميروني الدولي السابق سيدفع مبلغًا إضافيًا قدره 1.56 مليون جنيه إسترليني كغرامات، فيما سيدفع ميساليس 776 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يدفع إيتو 2 مليون يورو تقريبًا، بينما يتعين على وكيله دفع 905 ألف يورو كغرامات.

العقوبة أتت بناء على تهرب اللاعب ضريبيًا في إسبانيا بين أعوام 2006 و2009.

وأقر إيتو بفعلته حيث قال: “أدرك هذه الحقائق وسأقوم بدفع الغرامات ، لكنني كنت صغيراً بذلك الوقت وأفعل ما يطلبه مني وكيل أعمالي”.