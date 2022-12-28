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الجزائر
عن تهم بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية

إدانة عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز بـ5 سنوات حبسا نافذا

ق. و
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إدانة عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز بـ5 سنوات حبسا نافذا
أرشيف
محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة )

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة )، ليلة الثلاثاء، المتهمين عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهما بعدة تهم من بينها جناية الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية.
وفي نفس القضية، تمت إدانة عدد من المتهمين بـ3 سنوات حبسا نافذا وآخرين بعقوبة عاما حبسا موقوف النفاذ، فيما استفاد ثلاثة متهمين من البراءة.
وقد توبع كل من عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز رفقة الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي. زاد” وآخرين بتهم جنائية تتعلق بـ”الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”، وكذا “المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة”، إلى جانب جنحة “تلقي أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها”.

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