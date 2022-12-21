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جواهر

إدانة عجوز تسعينية بجرائم حرب نازية

جواهر الشروق
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إدانة عجوز تسعينية بجرائم حرب نازية
رويترز
العجوز أثناء جلسة محاكمتها

أفادت وسائل إعلام ألمانية أنه تمّ إدانة عجوز تسعينية بجرائم حرب نازية، خلال فترة عملها كاتبة في معسكر اعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما أوردت محطة (إن.دي.آر)، الثلاثاء، فإن محكمة ألمانية دانت العجوز البالغة من العمر 97 عاماً بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص.

وذكر التقرير أن محكمة إقليمية في بلدة «إيتزهو» شمال البلاد حكمت على إرمجارد فورخنر بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ.

وصدر الحكم بموجب قانون الأحداث نظراً لأن عمرها كان 18 عاماً فقط في وقت ارتكاب الجرائم.

وعملت فورخنر في معسكر اعتقال «شتوتهوف» بين عامي 1943 و1945. وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر 2021 حينما هربت لفترة وجيزة. وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.

ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في «شتوتهوف» بالقرب من «جدانسك» التي تقع اليوم في بولندا. وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.

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