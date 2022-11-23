إدانة قتلة “طبيب الفقراء” بتيارت

الجناة حاولوا "الحرقة" إلى إسبانيا

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت،مساء الثلاثاء، قتلة الطبيب “محمد أجراد” البالغ من العمر 81 سنة، والذي يطلق عليه اسم “طبيب الفقراء”، أين تم الحكم على اثنين ممن شاركوا بجريمة القتل بالمؤبد، فيما تم الحكم على اثنين آخرين بعشر سنوات سجنا، بينما استفاد الشخص الخامس من البراءة.

حيثيات الجريمة تعود إلى ليلة يوم 19 جويلية 2021 أي عشية عيد الأضحى المبارك، بعد تلقي مصالح الأمن الوطني بمدينة تيارت، لمعلومات تفيد بتعرض الضحية للتصفية الجسدية، أين تنقل وكيل الجمهورية رفقة الضبطية القضائية إلى مسرح الجريمة بمعية الطبيب الشرعي، حيث وجدوا الضحية مكبل اليدين والركبتين بواسطة أسلاك كهربائية، وكمية من الأوراق داخل فمه، وشريط لاصق حول رقبته، وهي الحادثة التي اهتز لها سكان ولاية تيارت بأكملها، كون الطبيب “محمد أجراد” أفنى حياته بمجال الطب خدمة للفقراء والبسطاء من كافة سكان الولاية، الذين يقصدون عيادته يوميا.

وبعين المكان أعطى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت كافة التعليمات للكشف عن خيوط الجريمة، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي تمكنت من خلاله المصالح الأمنية من توقيف خمسة أشخاص بكل من وهران وتيارت، وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، قدم المتهمون الخمسة أمام نيابة الجمهورية، فتمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لإعداد لجناية، وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة المقرنة بظرف التعدد، وجنحة عدم التبليغ عن الجناية.

للإشارة، فإن المجموعة المكونة من خمسة أشخاص، حاولت سرقة المسكن العائلي للطبيب الكائن بحي ابن باديس بوسط مدينة تيارت، غير أن الضحية كان بمنزله عكس توقعات العصابة، ما دفعهم إلى تكبيله وخنقه حتى الموت، في حادثة أثارت الرعب والخوف بقلوب سكان مدينة تيارت، وحسب المعلومات التي كشف عنها التحقيق، فإن الجناة حاولوا الفرار إلى إسبانيا عن طريق الحرقة من سواحل بلدية عين الترك بوهران، غير أن التحقيقات الابتدائية مكنت من كشف مخطط العصابة، وتم توقيفهم بعين الترك بولاية وهران من قبل عناصر الشرطة بعد التعرف عليهم، وهي واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها ولاية تيارت خلال السنة الماضية وتزامنت مع عيد الأضحى المبارك .