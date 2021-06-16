إدانة لاعب بـ “مولودية وهران” حاول قتل جاره

مشاحنات كروية وراء الاعتداء

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأربعاء، بإدانة لاعب كرة قدم بمولودية وهران بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، وتعويض ضحيته بمبلغ 500 ألف دج في الدعوى المدنية، عن ارتكابه جناية محاولة القتل العمدي في حق جاره، على خلفية شجار، انتهى باستئصال نصف وزن عضو الطحال بعد تعرضه لطعنة بسكين، عمقها 19 سنتمترا.

بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 30-03-2019 بحي البدر في وهران، حدث شجار حاد بين المتهم المدعو (ب. م) والضحية (ب. إ) اللذين كانت بينهما خلافات سابقة بسبب مولودية وهران، وهذا على إثر حدوث تلامس جسدي بينهما على مستوى الكتف، عندما كان أحدهما يهم بالخروج منفصلين، الأمر الذي أشعل غضب المتهم، الذي راح يمسك خصمه بطريقة عنيفة، ثم أخرج الخنجر الذي كان بحوزته وطعنه به مرتين أسفل القفص الصدري من الجهة اليسرى، إلى جانب توجيهه طعنات أخرى عشوائية سببت للضحية دائما جروحا دامية على مستوى الفخذ رغم محاولته المقاومة، قبل أن يتدخل الجيران ويخلصوا الضحية، الذي كلفه الاعتداء استئصال نصف الطحال بعد عملية جراحية استعجالية أجريت له في نفس يوم الواقعة، وعجزا لمدة شهرين، إلى جانب عجز دائم بنسبة 25 بالمائة.

المتهم وخلال المناقشة، اعترف بطعنه الضحية، لكنه اعتبر نفسه أيضا ضحية في نفس ذلك الشجار الذي قال إن خصمه هو من قام باستفزازه أولا، “بسبب غل وحقد دفينين يكنهما الضحية لي” حسب تعبيره، حيث أشار المتهم إلى أنه لاعب كرة قدم هاو في نادي مولودية وهران، وكان الضحية يستفزه دائما على خلفية انتسابه إلى النادي.

كما صرح المتهم بأن الضحية كان يحمل معه سكينا، واستعمله في الاعتداء عليه، ما أدخله قسم الاستعجالات، أين خضع للجراحة على مستوى اليد والذراع بعد أن تسببت له الطعنة في قطع أوردة دموية، وعجز لمدة 25 يوما، مستدلا في ذلك بصدور حكم قضائي يقضي بإدانة الضحية بسبب نفس هذه الواقعة، في حين أنكر الضحية تماما اعتداءه على المتهم بسلاح أبيض، وكذلك اعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهم يحاول تبرير أفعاله التي كادت أن تغير التكييف الجنائي لقضية الحال لولا تدخل الجيران لإنقاذ روح الضحية من الموت، ملتمسة في المقابل تسليط عقوبة السجن لمدة 15 سنة في حق المتهم.