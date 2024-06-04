إدانة متّهمتين بتسريب مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط بعامين حبسا نافذا

وغرامة مالية قيمتها 20 مليون سنتيم

أدانت محكمة تبسة يوم الثلاثاء، متّهمتين بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 مليون سنتيم.

ويتعلق الأمر، حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، بمترشّحة حرّة لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في الـ25 من العمر، ومتّهمة أخرى في الـ34.

حيث تمّت متابعة المتّهمين أمام العدالة عن طريق إجراء المثول الفوري، لارتكاب الأولى جنحة تسريب مواضيع الامتحان المذكور، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ولارتكاب الثانية جنحة تسريب أجوبة الامتحان بنفس الطريقة. وهي جرائم يعاقب عليها بنصّ المواد 253 مكرر 6، و253 مكرر 7 من قانون العقوبات، يوضح البيان.