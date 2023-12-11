إدانة ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة بـ 8 سنوات سجنا !

محكمة الجنايات تفصل في قضية "المؤثرة" وحيدة قروج

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، في ملف جنائي خطير، تورطت به ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة، وعارضة الأزياء الجزائرية المدعوة وحيدة قروج، والحكم عليها بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات إلى جانب غرامة مالية بقيمة 5 مليون دج، بعد ما وجهت لها جنحة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وأثارت قضية عارضة الأزياء و”المؤثرة” وحيدة.ق، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ألقت عليها المصالح الأمنية القبض شهر جانفي الفارط وتم توقيفها تحت النظر لمدة يومين قبل الإفراج عنها ووضعها تحت الرقابة القضائية، كما تداولت عدة صفحات ومواقع إلكترونية تفاصيل عن حياتها الشخصية ومحيطها العائلي، خاصة بعد ضبط كمية معتبرة من الممنوعات داخل مسكنها بالقبة، واسترجاع ما يقارب 2 كلغ من “الكوكايين” كانت بحمام المنزل، كما عثرت مصالح الأمن على مبلغ مالي معتبر وحجز ألف قرص مهلوس وسيارات فاخرة.

وبالعودة لوقائع الملف الذي ناقشته محكمة الجنايات في جلسة علنية فقد جرت حادثة توقيف المتهمة وثلاثة أشخاص آخرين ووجهت لهم أصابع الاتهام بعد الاشتباه في ضلوعهم ضمن عصابة إجرامية خطيرة يقودها زوج المتهمة والمتواجد في حالة فرار، أين تقرر إدانتهم بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ويتعلق الأمر بكل من “س.انيس”، ” ش.خالد ” والمدعو “م.أيوب”، إلى جانب الحكم على زوجها “ع.أ” والمتوجد في حالة فرار غيابيا بعقوبة المؤبد لمتابعتهما بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قد أصدرت مؤخرا أمرا بوضع المتهمة تحت الرقابة القضائية قبل إحالة الملف على محكمة الجنايات تأييدا لقرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة حسين داي.