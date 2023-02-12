إدانة مهربي قنطارين من المخدرات داخل حفاظات الأطفال

الشحنة كانت موجهة إلى الجنوب الشرقي

قضت المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حق المدعو “ن ت أ” وتأييد عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لشخصين آخرين توبعا بجناية المشاركة في المتاجرة في الكيف المعالج، كما تم إصدار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا لمتهم رابع يوجد في حال فرار، يشتبه في كونه أحد بارونات تهريب السموم من المغرب إلى التراب الجزائري، عن طريق تجار مغاربة، فيما التمس ممثل الحق العام في جلسة محاكمة الثلاثة، توقيع عقوبة المؤبد لشخصين و10 سنوات سجنا نافذا في حق شخصين آخرين، لمتابعة الجميع بجناية استيراد 223 كلغ من الزطلة المغربية عبر منطقة أولاد براجح في مدينة مغنية الحدودية.

وناقشت ذات المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي، فصول قضية مثيرة للغاية تخص نقل وتهريب واستيراد غير مشروع للمخدرات، نسبت الاتهامات في بداية التحقيق القضائي إلى ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 عاما ينحدرون من ولايتي وهران وتلمسان.

وحسب الوقائع الجنائية التي عرضتها المحكمة الاستئنافية، فإن تفاصيل الملف، ترجع إلى شهر فبراير 2018، حينما نجحت مصالح الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية في وهران، في رصد نشاط مجموعة أشخاص في تهريب المخدرات، ليتم ضبط مركبة تجارية من نوع “مرسيدس” تحمل لوحة ترقيم 13، معبأة بعلب حفاظات الأطفال، غير أن المعلومات التي كانت بحوزة الجهة الأمنية المختصة بشأن عملية نقل المخدرات من مغنية إلى وهران، عجلت بإخضاع المركبة إلى تفتيش دقيق، أسفر عن العثور بداخلها على 13 طردا من الكيف بحمولة تزن قنطارين و23 كلغ مخبأة بإحكام أسفل بضاعة “حفاظات الأطفال”، كما كشفت معاينة وثائق المركبة أنها مزورة، ليتم توقيف السائق، الذي تكفل بشحن البضاعة، التي تم جلبها من مغنية إلى وهران بأمر من المدعو “ساجي”، على أساس تخزينها في “فيلا فاخرة” في سيدي البشير في وهران، تعد ملكا للمتهم الثالث “ح هـ” من مواليد 1980.

وبين مخطط تهريب الزطلة من خلال الأبحاث الأمنية المنجزة، أن العصابة كانت تود نقل المخدرات من وهران إلى ورقلة في الجنوب الشرقي للوطن، تحت إمرة المدعو “ساجي”، الذي يظل فارا.

وأبرزت التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة، أن المدعو “ن ت أ”، كانت تربطه صداقة وطيدة مع المتهم الفار وتجمع ثقة متبادلة بين الطرفين في ربط الاتصال مع شبكة مغربية في إيصال وتسليم المخدرات، بينما يقوم كل من الشخصين الآخرين بدور تأمين مسار نقل الزطلة والتخزين إلى غاية الانطلاق بها إلى الجنوب الشرقي.

المتهمون حاولوا إنكار المنسوب إليهم بجناية استيراد المخدرات والحيازة والمتاجرة بها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، غير أن هيئة التحقيق، واجهت الجميع بحقائق محاولة إبرام صفقة إغراق التراب الوطني بهذا الوزن الهائل من السموم.

ومعلوم أن مجلس قضاء وهران، يتابع ما لا يقل عن 13 متهما بينهم سبعة في حال إيقاف بجناية استيراد أطنان من الزطلة المغربية، وتوجت الأبحاث الأمنية بضبط كافة الحمولات القادمة من مناطق التماس الحدودية مع المغرب، وتأكد إصدار ستة أوامر بالقبض في حق الفارين، فيما تم التحقيق مع المتهمين في نفس القضايا التي يتابع فيها هؤلاء الأشخاص الستة، في انتظار إحالة كل الملفات على المحكمة الجنائية الإبتدائية.