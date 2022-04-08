إدانة ناشطين بشبكة “الموحدين الحمر الإلكترونية”

بسبب فيديوهات ومنشورات تشيد بالأعمال الإرهابية

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، بإدانة ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، أحدهم يتواجد في حالة فرار، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج وإصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار، بعد الاشتباه في ضلوعهم ضمن ما يعرف بـ”شبكة الموحدين الحمر”، لنشرهم مقاطع فيديو ومنشورات تمجد الأعمال الإرهابية المرتكبة في كل من سوريا والعراق.

المتهمون “ب.ق. أيوب” و”ط. فارس”، و”م. عبد الشفيق” متابعون بجناية نشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، جناية نشر أفكار إرهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد توقيفهم في إطار تحريات قامت بها عناصر الضبطية القضائية، بخصوص جماعة “الموحدين الحمر” المعروفة بنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وتطبيقات أخرى، أين يقوم أفرادها بنشر فيديوهات تشيد بالتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية “داعش”، وتضم المجموعة مئات العناصر سبق توقيف العديد منهم، كانوا ينشطون عبر حسابات إلكترونية وبأسماء مستعارة، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات إجرامية خطيرة، وكانوا يتواصلون مع عناصر إرهابية بتنظيم القاعدة عبر تطبيق “المسنجر” لتلقي التعليمات، وهي الوقائع التي فندها المتهمون خلال استجوابهم.