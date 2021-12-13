إدانة والي الجلفة السابق بـ 4 سنوات حبسا نافذا

أصدرت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي سيدي امحمد بالعاصمة، الاثنين، أحكام تراوحت بين الحبس النافذ والبراءة في قضية الفساد المتابع بها والي ولاية الجلفة السابق ڨنفاف حمانة ومن معه من إطارت بمختلف المصالح الولائية.

وأدين “حمانة قنفاف” والي الجلفة السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة، فيما وقعت المحكمة عقوبة عامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق الأمين العام السابق لولاية الجلفة ووالي متقاعد المدعو “ح.م.ع “، وذات العقوبة في حق رئيس مجلس شعبي ولائي سابقا بالجلفة المدعو”ط.ب”.

كما أدين باقي المتهمين بعقوبة عام حبس موقوف النفاذ و 500 الف دج غرامة مالية، من بينهم مديرة وكالة عقارية المدعوة ” ب.ن”.

وبالمقابل استفاد كل من مدير الصناعة سابقا بولاية الجلفة “م.م”، و مدير الصناعة سابقا “ح.ع”، إلى جانب مدير مديرية الأراضي الفلاحية ‏”ب.ع” من حكم البراءة مع رفع إجراء الرقابة القضائية عنهم ، و قررت المحكمة بعد المداولة القانونية في الملف الغاء كل العقود و القرارات الولائية بالترخيص و عقود الإمتياز و رفع الحجز عن المحجوزات بأمر من قاضي التحقيق.

من جهة أخرى قضت محكمة القطب المالي بقبول الدعوى المدنية لتأسيس ولاية الجلفة و الخزينة العمومية كأطراف مدنية، و إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية تراوحت بين 500 الف ومليوني دج لصالح الخزينة العمومية و كذا ولاية الجلفة،مع قبول الدفوع التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين شكلا و رفضها في الموضوع .