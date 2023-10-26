إدراج الأمن الغذائي والمائي ضمن بحوث المؤسسات الوطنية

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من معرض الكتاب:

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى إدراج الأمن الغذائي والمائي ضمن البحوث التي تتناولها مطبوعات المؤسسات البحثية الوطنية، لأنه أضحى اليوم يمثل تحد للأمن القومي الجزائري، مضيفا لدى توقفه بجناح المتحف الوطني للجيش بمعرض الكتاب أنه يتعين إبراز وتثمين أدوار الجزائر التاريخية، فالجزائر حتى خلال ثورتها ساهمت في استقلال عشر دول افريقية منها بلدان الجوار التي تخلت عنها فرنسا للتفرغ للجزائر.

ولدى إشرافه على الافتتاح الرسمي للطبعة 26 من معرض الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض، صرح الوزير الأول من جناح وزارة الثقافة الذي احتضن فلسطين إن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قامت بتعليق كافة مظاهر الاحتفال في التظاهرات الثقافية والرياضية باستثناء معرض الكتاب لأننا عبر المعرض نحتفي بفلسطين ونترحم على شهداء فلسطين مذكرا بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

ولدى تنقله عبر أجنحة المعرض دعا الوزير الأول إلى ضرورة الاهتمام بالكتاب التاريخي خاصة وأننا على أبواب الاحتفال بسبعينية ثورة التحرير وهذا عن طريق العمل على تسجيل الشهادات و تقديم مادة تاريخية تليق بالجزائر وثورتها وكذا تسجيل الشهادات الحية وتقديمها للأجيال.

وفي نفس السياق، دعا بن عبد الرحمان الناشرين الجزائريين إلى العمل على تثمين الذاكرة التاريخية والأدبية الجزائرية عن طريق تقديم وترجمة رموزها إلى الانجليزية لتعريف العالم بما اقترفه الاستعمار بهذه الديار.

وأوضح أن الاهتمام بالكتاب الرقمي لا ينبغي أن يكون على حساب الكتاب الورقي الذي ينبغي” تكريسه كوسيلة معرفية موثوقة في المجتمع، مشيرا إلى أهمية تشجيع القراءة في مواجهة كافة أشكال الآفات الاجتماعية.