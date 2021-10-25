إدراج الجواز الصحي.. بن بوزيد يوضح

أكد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أنه من الممكن إدراج الجواز الصحي لمواجهة العزوف عن التلقيح.

وأوضح بن بوزيد، الاثنين، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم، “أنه لا يمكن أن نجبر المواطن على التوجه للتلقيح”، مؤكدا أن التليح ليس إجباريا.

وأضاف قائلا “لكن يمكننا أن نفتح المجال لدخول العديد من المرافق عبر الجواز الصحي لتشجيع الشباب على التلقيح، كما حدث في قطاع الشباب والرياضة”.

وكشف بن بوزيد، أن عملية التلقيح تسير ببطء، مشيرا إلى أن نسبة تلقيح الأطباء والممرضين والمعلمين لم تتجاوز 20 بالمائة في حين بلغت لدى الطلبة 1 بالمائة فقط.

وأشار بن بوزيد إلى أن احتياطي لقاحات كورونا في الجزائر الحالي يقدر بـ13 مليون جرعة، داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التلقيح قائلا “الأبواب مفتوحة والتلقيح الحل الوحيد لتفادي الموجة الرابعة”، مشيرا إلى أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما.

كما كشف وزير الصحة أن اقتراح الجرعة الثالثة على الراغبين في الحصول على مناعة أكثر قائم، ويمكن لمن يرغب في أخذها التوجه إلى مراكز التلقيح.

وأوضح بن بوزيد أنه يمكن تلقيح 6 ملايين مواطن شهريا ويمكن في آخر السنة أن نصل إلى تلقيح نسبة عالية من المواطنين.

وقال بن بوزيد أنه على المواطنين التوجه للتلقيح قائلا “ربحنا معركة ولم نربح الحرب”، داعيا المواطنين للإقبال على التلقيح.