إدراج جداول توقيت الأساتذة والطلبة على منصة “بروغرس”

الوزارة راسلت مؤسسات التعليم العالي

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات إلى إدراج الأعباء البيداغوجية للأساتذة وجداول تدريس الطلبة في النظام المعلوماتي على منصة “بروغرس” من أجل ضمان السير الحسن لعملية التدريس.

وفي المراسلة المحررة من قبل الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بن تليس بتاريخ 14 فيفري 2024، تحوز الشروق نسخة منها، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاتصال مع عُمداء الكليات ومديري المعاهد ورؤساء الأقسام والمكلفين بالتسيير البيداغوجي من أجل ضمان إدراج الأعباء البيداغوجية للأساتدذة وجداول التوقيت لتدريس الطلبة على النظام المعلوماتي المدمج بروغرس (Progres)، وهذا في إطار تعزيز رقمنة الخدمات البيداغوجية على النظام المعلوماتي “بروغرس”، والذي يُعد المرجع الوطني الحصري لتسيير جميع العمليات البيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت المراسلة إلى أنه من أجل تسهيل عمليات إعداد ونشر جداول التوقيت الخاصة بالتدريس للطلبة، وتوزيع الأعباء البيداغوجية للأساتذة، أطلقت الوزارة خلال هذا السداسي وظيفة إدارة الجداول الزمنية للتدريس والأعباء البيداغوجية للأساتذة على النظام المعلوماتي بروغرس، حيث شددت على ضرورة المباشرة فورًا في إدراج القاعات والمدرجات المخصصة للتدريس وكذا الأعباء البيداغوجية للأساتذة على النظام المعلوماتي المدمج وهذا باتباع الخطوات الموضحة في المنصة.

ونبه الأمين العام إلى أهمية تطبيق فحوى هذا الإرسال بصفة استعجالية.

وكانت الوزارة قد دعت في مراسلة لها بداية شهر جانفي الماضي مديري مؤسسات التعليم العالي لتكليف المصالح المختصة على مستوى الكليات والمعاهد والأقسام من أجل السهر على ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، على أن تتم متابعة هذه الوضعية رقميًا، من خلال تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” بعد دخولها حيز الخدمة هذا السداسي.