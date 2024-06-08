إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة “العار”.. ماذا يعني ذلك؟

قال الإعلام العبري أن الأمم المتحدة ستدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة “العار”، بعد 8 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وسيُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الجديد في 18 جوان الجاري، لكنّ السفير غلعاد إردان فاجأ الجميع، الجمعة، بإعلانه أنّه تلقّى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب غوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام، ما اعتبره الكثيرون قرارا تاريخيا.

الأمم المتحدة تُدرج “إسرائيل” على قائمتها السوداء للدول التي تقتل الأطفال قرار تاريخي.. بعد إبادتها أكثر من 15 ألف طفل في غزة، أدرجت الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في “قائمة العار” أو “القائمة السوداء”. ولكن يا ترى.. ما هو رأي الخونة المطبعين والمتجهين للتطبيع؟!. pic.twitter.com/oQB51vdeCC — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) June 8, 2024

ونشر السفير الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية ظهر فيه وهو يقول “أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام”.

فيما علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار، وقال في بيان عبر منصة “إكس”: “أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمت إلى مناصري حماس”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هو “أكثر جيوش العالم أخلاقية”، ولن يغير من ذلك أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة، حسب تعبيره.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال “سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة”.

وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل للقائمة حال اتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ساءت علاقته بإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

وبحسب ما أوضح تقارير إخبارية فإن قائمة العار هي القائمة السوداء للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع ولا تحترم حقوقهم في النزاعات.

أنشئت من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويُطلق على هذا الملحق اسم “قائمة العار” لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم.

ولا مفاعيل عقابية للقائمة السوداء سوى الضغط الدولي، ويمكن أن ترفع الأطراف المشمولة من القائمة الأممية لكن بعد عقد اتفاقيات مع لجان للأمم المتحدة تراقب إجراءات وقف الانتهاكات.