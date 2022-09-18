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الجزائر

إدراج 3 معالم جديدة في قائمة الممتلكات الثقافية للجزائر

الشروق أونلاين
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إدراج 3 معالم جديدة في قائمة الممتلكات الثقافية للجزائر
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الأحد، إدراج 3 معالم جديدة في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية.

ويتعلق الأمر حسب بيان للوزارة بـ:

  • المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس،
  • المسرح الجهوي لولاية باتنة،
  • والمدينة القديمة لمازونة بولاية غليزان.

وتمت الموافقة على إدراج هذه المعالم ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية في خلال اجتماع حضره إطارات من الوزارة، إلى جانب مديري الثقافة والفنون للولايات المعنية.

وإدراج المعالم في القائمة هو “خطوة أولى لحماية هذه الممتلكات الثقافية والتاريخية”، وستتبعها “خطوات أخرى من أجل تصنيفها وترميمها”، يضيف بيان الوزارة.

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