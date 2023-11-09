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“إدعاءات كاذبة وسخيفة”.. إيران ترد على بيان وزراء خارجية مجموعة الــ7

الشروق أونلاين
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“إدعاءات كاذبة وسخيفة”.. إيران ترد على بيان وزراء خارجية مجموعة الــ7
ح.م
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

ردّت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس، على البيان المشترك لوزراء خارجية “مجموعة السبع” حيث وصفتها بـ “الإدعاءات الکاذبة والسخيفة”. 

ورفضت إيران “المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، والبيان المشترك لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع في اليابان وبريطانيا”.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ماورد في البيان بشأن “فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان، إدعاءات كاذبة وسخيفة”.

وأشار كنعاني إلى أن “إيران منذ بداية الأزمة الحالية في غزة، بذلت جهودا متواصلة لوقف الهجمات العسكرية الصهيونية على سكان غزة العزل، وما تزال مستمرة”.

وأردف المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية، بالقول إن “المتوقع من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، هو الوفاء بمسؤوليتهم الدولية“.

“بما في ذلك إدانة أعمال النظام الصهيوني، التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة، والتوقف عن دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة”. يضيف المتحدث نفسه.

للإشارة أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في “مجموعة السبع”، دعوا إيران، “إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. والتوقف عن دعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران”.

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