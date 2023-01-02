-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى.. وزير التربية يوضح

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى.. وزير التربية يوضح
ح.م

تحدث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، عن تفاصيل قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال استضافته بفوروم الإذاعة عبر القناة الأولى، أكد بلعابد أنه سيتم ادماجهم 62 ألف أستاذ وأستاذة ممن كانوا في مناصب العمل  وتوفرت فيهم الشروط.

وفي رده عن سؤال حول إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى الذين ليسوا في المنصب، قال المسؤول الأول عن القطاع إن هؤلاء لم يشملهم  قرار الترسيم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون لهم فرصة مستقبلا  في حال إجراء مسابقات للتوظيف.

مقالات ذات صلة
تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

بن عبد الرحمان: فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى عام 2023

بن عبد الرحمان: فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى عام 2023

إجراء الامتحان البديل لـ”السانكيام” في ماي المقبل

إجراء الامتحان البديل لـ”السانكيام” في ماي المقبل

وفاة عائلة كاملة بخنشلة.. الأجهزة الكهرومنزلية تحت مجهر القضاء

وفاة عائلة كاملة بخنشلة.. الأجهزة الكهرومنزلية تحت مجهر القضاء

الجزائر في 2022.. حضور رائد قاريًا وإقليميًا ودوليًا

الجزائر في 2022.. حضور رائد قاريًا وإقليميًا ودوليًا

قضية “النقل البحري”.. استئناف المحاكمة في 2 جانفي

قضية “النقل البحري”.. استئناف المحاكمة في 2 جانفي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد