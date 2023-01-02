إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى.. وزير التربية يوضح

تحدث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، عن تفاصيل قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال استضافته بفوروم الإذاعة عبر القناة الأولى، أكد بلعابد أنه سيتم ادماجهم 62 ألف أستاذ وأستاذة ممن كانوا في مناصب العمل وتوفرت فيهم الشروط.

وفي رده عن سؤال حول إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى الذين ليسوا في المنصب، قال المسؤول الأول عن القطاع إن هؤلاء لم يشملهم قرار الترسيم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون لهم فرصة مستقبلا في حال إجراء مسابقات للتوظيف.