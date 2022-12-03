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الجزائر
ضمن خطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل

ك.ل
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إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل
أرشيف

أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، مجهودات الدولة في مجال الرعاية والتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، مستشهدا بالأشواط المعتبرة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال، حسب ما أفاد به السبت بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يثمن ويدعم” بهذه المناسبة المجهودات المبذولة من طرف الدولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزا أن الجزائر “قطعت أشواطا معتبرة في توفير راحتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ودعمهم نفسيا”، ووفرت مختلف الآليات المتاحة، على غرار عمل القطاعات المعنية وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه “سيظل شريكا معنيا بتطوير السياسات العمومية التي من شأنها الاستجابة للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمساهمته إلى جانب قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة المعنية وكذا المجتمع المدني”، فيما يخص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما، ما تعلق بتسهيل ولوجهم عالم الشغل.
ولهذا الغرض – يضيف البيان – “سيسجل المجلس في خطته الوطنية الاستراتيجية لحقوق الإنسان (2023-2025) عملا منهجيا تشاركيا سيسمح بنقلة نوعية فيما يخص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل”.

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