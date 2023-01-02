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الجزائر

إدماج المتعاقدين القدامي وإصلاح البكالوريا.. وزير التربية يوضح

الشروق أونلاين
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إدماج المتعاقدين القدامي وإصلاح البكالوريا.. وزير التربية يوضح
ح.م

تحدث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، عن تفاصيل قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا إصلاح البكالوريا.

وخلال استضافته بفوروم الإذاعة الجزائرية، أكد بلعابد أنه تم إدماج 62 ألف أستاذ وأستاذة ممن كانوا في مناصب عمل مؤقتة  وتوفرت فيهم الشروط.

وفي رده عن سؤال حول إدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى، الذين ليسوا في المنصب، قال المسؤول الأول عن القطاع إن هؤلاء لم يشملهم  قرار الترسيم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون لهم فرصة مستقبلا  في حال إجراء مسابقات للتوظيف.

وعن البكالوريا، قال بلعابد إنه ليس هناك أي تغيير في  هذا الامتحان خلال السنة الجارية، موضحا أن إصلاح هذه الشهادة يتطلب إصلاح النظام الثانوي ككل.

وأضاف ضيف الفوروم أنه  لكي يتم اصلاح البكالوريا لابد من إصلاح المسار الثانوي، بشقيه، الأول يتعلق بالإدارة والتنظيم والشق الثاني يتعلق بالبكالوريا كمادة وتحصيل وبرنامج.

وأشار الوزير إلى أن مصالحه تسهر حاليا للنظر في مراجعة برامج التعليم الإلزامي بما فيها الإبتدائي والمتوسط، مؤكدا وجود إصلاحات مهيكلة وتدريجية يراد بها تطوير النظام التربوي الجزائري.

وفيما يخص امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، جدد الوزير تذكيره بأن هذا الأخير لن يتم احتسابه في الانتقال إلى الطور المتوسط كما لن يكون امتحانا وطنيا أو موحدا حيث سيراعي خصوصية الولايات وأريحية التلميذ.

من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم تقليص الحجم الساعي لأستاذة الطور الابتدائي مما سيخلصهم من المهام والأشغال غير البيداغوجية التي كانوا يقومون بها.

وأوضح المتحدث ذاته أن ذلك سيكون من خلال ، استحداث رتبة جديدة  تسمى  بـ”المربي المتخصص” ولها  3 مستويات ترقية.

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