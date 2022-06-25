إدماج المتعاقدين لإنهاء أزمة الأساتذة

استعجلت إنشاء المجلس الأعلى للتربية.. "الكلا" تقترح:

طالبت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، وزارة التربية، بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتربية، لتسند له مهمة البت في القرارات التربوية البيداغوجية على غرار عودة التعليم التقني ودعم السلطة البيداغوجية للأستاذ، مجددة المطالبة بإدماج المتعاقدين لإنهاء أزمة الأساتذة تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وتطرقت النقابة بالتفصيل إلى ثمانية ملفات أساسية، خلال مجلسها الوطني، إذ أكدت ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للتربية، تسند له مهمة البت في مختلف القرارات التربوية وتفعيل البطاقات التركيبية والتوظيف والتكوين.

وانتقدت ما أسمته عملية الترقيع التي تمس المدرسة من حين لآخر والتي لا يمكن اعتبارها إصلاحا، على اعتبار أن القرارات الإصلاحية يجب أن تكون نتيجة تحرير القرار البيداغوجي واستقلاليته.

وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا، نددت “الكلا “بظاهرة الغش في مختلف الامتحانات والمسابقات، ودعت إلى محاربتها وتوفير الحماية اللازمة للمؤطرين لضمان تأطير جيد للامتحانات، وأكدت على ضرورة تطوير الأداء والحفاظ على المدرسة العمومية، عن طريق مباشرة إصلاحات عميقة لرفع المستوى العلمي والمعرفي.

وفيما يتعلق بملف القدرة الشرائية، أكدت النقابة بأن ضمان الأداء الجيد في المدرسة العمومية، مرتبط بتهيئة الظروف المهنية والاجتماعية والفضاء المناسب، وإعادة النظر في النظام التعويضي وتحيين منحة المنطقة بما يحفظ كرامة الأستاذ في عيش كريم، وأكدت بأن الحفاظ على استقرار المدرسة والاهتمام بالأستاذ لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قانون خاص يضمن مسارا مهنيا محفزا، وتأسفت النقابة لمعاناة الأساتذة من انعدام الشفافية وسوء تسيير هذا الملف منذ سنوات لعدة أسباب منها ما يتعلق بسياسة التوظيف والمحاباة والتمييز النقابي أو تجاوزات الإدارة والتواطؤ مع اللجان المتساوية الأعضاء.

كما طالبت النقابة بتقليص عدد التلاميذ في القسم تفاديا لمشكل الاكتظاظ، ودعت الحكومة إلى الاستثمار في قطاع التربية من خلال توظيف الأساتذة لمواجهة العجز المحتمل وإدماج المتعاقدين.