إدماج المتعاقدين يطغى على إضراب “الكناباست”

المديريات تشرع في الاقتطاع من المضربين

دفع مطلب التوظيف المباشر العالق للأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، بالانضمام للإضراب الوطني الذي شنته نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية على مدار يومين، للفت انتباه السلطات العمومية حول انشغالاتهم، بالمقابل أمرت مديريات التربية للولايات مديري المؤسسات التربوية بضرورة موافاتها بقوائم المضربين للشروع في الخصم من الرواتب.

وانضم الثلاثاء، عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين إلى الحركة الاحتجاجية لنقابة “الكناباست” في يومها الثاني والأخير، لمساندة ودعم الأساتذة المرسمين من جهة ولإسماع أصواتهم ولفت انتباه السلطات العمومية حول مطلبهم الرئيسي، وهو الإدماج في مناصب قارة دون قيد أو شرط من جهة ثانية.

بالمقابل، وجهت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة تعليمات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تأمرهم بضرورة موافاتها في آجال قريبة بقائمة الأساتذة المضربين، للشروع في تطبيق إجراءات الخصم من الرواتب ومن منحة المردودية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المربين الذين أكدوا بأن لجوء الإدارة إلى اتخاذ مثل هذه الممارسات يأتي لأجل “ردع” و”استفزاز” المضربين.

وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، لـ”الشروق”، أن رقعة الإضراب في يومه الثاني قد توسعت، وذلك عقب تسجيل انضمام عدد معتبر من الأساتذة المتعاقدين للحركة الاحتجاجية في أسبوعها السابع، مؤكدا بأن المعنيين قد اغتنموا فرصة شروع الأساتذة المضربين في عقد جمعيات عامة على مستوى مؤسساتهم التربوية، للمطالبة بدعم مطلبهم الرئيسي وهو التوظيف المباشر دون مرورهم بمسابقات التوظيف، نظير الخبرة المهنية التي اكتسبوها في الميدان وتتراوح بين سنة وعشر سنوات.

وأشار محدثنا إلى أن النقابة قد سجلت شللا شبه كليّ ببعض ثانويات الوطن، خاصة بولايات الجزائر العاصمة، بومرادس، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، النعامة، عنابة، قسنطينة ووهران، إذ تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 90 بالمائة، للضغط على السلطات العمومية وتجديد مطالبتها بأهمية الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية 12/240 المعدل والمتمم بالمرسوم 08/315، بالإضافة إلى الاستعجال لإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، والذي سينجر عنه الرفع في رواتب الأساتذة ومن ثم تحسين وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، إلى جانب الحق في استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.