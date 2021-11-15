قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، الإثنين، إن هناك احتمال لتمديد آجال إدماج عقود ما قبل التشغيل بسنة إضافية، وهذا من أجل اتمام العملية.

وأكد جابر خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن الدولة لن تتخلى عن إدماج عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى وجود احتمال بتمديد الآجال.

من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته أنه تم تسجيل 1.4 مليون طلب عمل لدى فروع الوكالة خلال السنة الجارية، 33% منها من فئة الطلبة الجامعيين.

واعتبر ضيف المورنيع أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سوق العمل، موضحا أنه تم إيداع 285 ألف عرض عمل لدى الوكالات منذ بداية 2021.

إدماج عقود ما قبل التشغيل.. وزير العمل يكشف عن جديد العملية

وفي 10 نوفمبر 2021، كشف وزير العمل عبد الرحمان لحفاية، الأربعاء، أن عدد موظفي عقود ما قبل التشغيل المستفيدين من الإدماج بلغ أكثر من 95 ألف موظفا إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، مقترحا ترخيصا استثنائيا لتمديد آجال إتمام العملية.

بيان وزارة العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية أمسية اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وأكد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كــُــللت بنتائج إيجابية حيث سمحت في وقت وجيز بتنصيب أكثر من 25.510 معني وهو ما يمثل نسبة تقدم بـ 27.50% من التعداد الاجمالي للمستفيدين من عملية الإدماج، والذين بلغ عددهم 95.181 مستفيدا إلى غاية 4 نوفمبر 2021 ما يمثل زيادة تقدر بنسبة36.61% مقارنة بـ 69.671 مدمج في نهاية شهر جوان.

وأضاف السيد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بإستحداث هذه الآلية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود القطاعات المعنية بعملية الإدماج والتي سمحت بالوقوف على الصعوبات الحقيقة وإستدراك التأخر المسجل في إدماج المعنيين، كاشفا عن الإقتراح الذي تقدم به والمتمثل في اللجوء إلى ترخيص إستثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية حيث حث القطاعات المعنية للتعبير عن إحتياجاتها من المناصب المالية و بصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها.

وأشار السيد الوزير إلى أن عملية الإدماج تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، منوها بالدور المحوري الذي تقوم به كل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية من خلال المجهودات والتسهيلات التي توفرها من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية.

ودعا السيد الوزير أعضاء اللجنة إلى بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى نتمكن من تجسيد هذا الالتزام الحكومي.

للإشارة، فإن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين برئاسة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم من ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين و التعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

الشروع في ادماج موظفي قطاع التربية الراغبين في التنازل عن شهاداتهم

وشهر أكتوبر 2021، أعلنت وزارة التربية عن شروعها في ادماج منتسبي القطاع الراغبين في التنازل عن شهاداتهم، وهو ما كان قد رفضه أصحاب عقود الإدماج في وقت سابق رافعين شعار “لن أتنازل عن شهادتي”.

ووفقا لتعليمة سابقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، نشرت مختلف مديريات التربية اعلانا لفائدة منتسبي القطاع الراغبين في الالتحاق بمناصب أقل رتبة من مستويات تأهيلهم.

وأكدت هذه المديريات، أنه على الراغبين في الادماج تقديم طلب مصادق على إمضائه، ويلتزم من خلاله بالموافقة الصريحة على اختيار رتبة واحدة من المناصب الشاغرة.

الإدماج في قطاع التربية.. وزير العمل يكشف جديد العملية

وفي 27 سبتمبر 2021، أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي عبد الرحمان لحفاية، عن اعطاء دفع جديد لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية قريبا، مشيرا إلى تسوية وضعية أكثر من 18 ألف موظف في القطاع.

وفي اطار استكمال سلسلة اللقاءات المبرمجة مع القطاعات الوزارية المعنية بملف ادماج منتسبيها، عقد لحفاية جلسة عمل مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد لبحث ودراسة مدى تقدم عملية الإدماج في قطاع التربية.

وقال وزير العمل إنه سيتم إعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية عبر استغلال كل المناصب المالية، وكذا المناصب التي رخص بها الوزير الأول.

وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة التربية تعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج والمقدر بـ 104.406 مسجل أي ما يعادل 30.16%.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع أنه وإلى غاية 15 سبتمبر 2021 تم تسوية 18 ألف و915 وضعية وهو ما يمثل 18.12 % من التعداد الكلي.

وأشار لحفاية إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية أسهم في إيجاد الحلول التي تدفع بوتيرة عملية الإدماج وترفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها.

لن أتنازل عن شهادتي.. احتجاج افتراضي لأصحاب عقود الإدماج

احتل هاشتاج “لن أتنازل عن شهادتي” مقدمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر عبر موقع تويتر وحمل مطالب أصحاب عقود الإدماج الرافضين لتعليمة وزارة التربية القاضية بتثبيتهم في مناصب أدنى من شهاداتهم.

وانتشرت موجة الرفض للقرار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت جميعها هاشتاج” لن أتنازل عن شهادتي”.

وشارك الآلاف الهاشتاج عبر موقع التويتر حيث رفض المعنيون التنازل عن شهاداتهم مقابل إدماجهم في مناصب أدنى من شهاداتهم الجامعية وتوقيع تعهد كتابي يؤكد ذلك.

وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال التعهدات وأشارت إلى أنه سيتم استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة مقابل مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية.

وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.