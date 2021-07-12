إدماج 900 موظف من عقود ما قبل التشغيل

مدير التربية لولاية المدية يكشف:

أكد مدير التربية لولاية المدية، زين الدين بن بوزيد، بأن مصالحه قد سوت وضعية قرابة 500 موظف من فئة المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مهنيا وإداريا وماديا، إذ تم إدماجهم في مناصب عمل إدارية على ثلاث دفعات منذ تاريخ الـ26 جانفي المنصرم وإلى غاية تاريخ اليوم، والعملية متواصلة أيضا لإدماج 441 موظف في مناصب إدارية.

وأوضح ذات المسؤول لـ”الشروق” أن عملية الإدماج كانت متوقفة وقد عرفت تعثرا كبيرا في الميدان، غير أنه و بعد افتكاك المديرية لعديد المناصب المالية، تمكنت وفي ظرف قياسي من تسوية الوضعية المهنية والإدارية لـ417 مستخدم، تم إدماجهم في مناصب إدارية على ثلاث دفعات متتالية، إذ تم إدماج 317 موظف الذين يتوفرون على خبرة مهنية تساوي أو تفوق 8 سنوات، فيما تم إدماج 47 موظفا ممن يتوفرون على خبرة مهنية تساوي أو تفوق 3 سنوات في المناصب الإدارية التالية، مشرف تربية، أعوان إدارة، مقتصد ومتصرف إداري، في حين تم إدماج 50 موظفا ممن يتوفرون على خبرة مهنية أقل من ثلاث سنوات.

وأضاف مدير التربية للولاية بأن عملية الإدماج متواصلة ولن تتوقف، خاصة عقب استلام مصالحه المختصة لشريحة إضافية من المناصب المالية، مؤكدا بأنه سيتم تسوية وضعية 441 موظف مهنيا وإداريا وماليا في الآجال القريبة، وذلك مباشرة عقب التأشير على ملفات المعنيين من قبل مصالح الرقابة المالية، إذ تم تخصيص 44 منصبا ماليا إداريا إضافيا، من بينها 44 منصبا ماليا ستوجه للإدماج في رتبة “مستشار توجيه مدرسي ومهني”، فيما تم تخصيص 42 منصبا ماليا إضافيا لفئة العمال المهنيين.