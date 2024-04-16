إذاعة الجزائر تسجّل المصحف الكامل بصوت القارئ محمد إرشاد مريبعي (فيديو)

سيوزّع على مختلف الإذاعات العربية والإسلامية حول العالم

سجّلت إذاعة الجزائر طبعة جديدة من المصحف الكامل برواية ورش، بصوت المقرئ الجزائري محمد إرشاد مريبعي، بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق لـ16 أفريل من كل عام.

حيث تسلّم وزيرا الإتصال محمد لعقاب والشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الثلاثاء، نسخة من المصحف الصوتي الذي تكفّلت الإذاعة الجزائرية بتسجيله.

وجاء استلام المصحف خلال ندوة فكرية حول “رعاية حفظ القرآن الكريم وتعليمه بالجزائر”، بالنادي الثقافي عيسى مسعودي في مقر الإذاعة. بحضور نخبة من الأساتذة والمشايخ.

وثمّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إنجاز هذه النسخة من المصحف الصوتي. مشيرا إلى “الشروع في مراجعتها النهائية من طرف أعضاء لجنة تابعة لقطاعه، للتدقيق فيها”.

كما أوضح الوزير أنه سيتمّ تقديم النسخة النهائية للمصحف الصوتي لرئيس الجمهورية، إلى جانب توزيعه على مختلف الإذاعات العربية والإسلامية حول العالم.

من جهته، هنأ وزير الإتصال القائمين على إنجاز هذا المصحف الصوتي. مشيدا بجهود ومساهمة الإذاعة في “التوعية وحفظ القرآن الكريم وتكريس الوسطية”.