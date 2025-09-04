-- -- -- / -- -- --
“إذا كان مستعدًا فليأتِ”.. بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي

الشروق أونلاين
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى زيارة العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدا لعقد للقاء.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته الصين: “قلت – نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان زيلينسكي مستعدا، فليأت إلى موسكو”.

وتابع بوتين قائلاً: “تبذل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب، جهوداً صادقة لإيجاد حل، وأعتقد أن هناك بصيص أمل”.

وأردف: “أعتقد أن ثمة ضوءاً في آخر النفق، لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يجرِ ذلك (التوصل إلى اتفاق) يجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكرياً”.

وبشأن المفاوضات في إسطنبول، أعرب بوتين، عن ارتياحه لعمل فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس المفاوضات المباشرة في إسطنبول.

وأكد استعداد موسكو لرفع مستوى الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا.

وفي 23 جويلية الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، بينما احتضنت قبل ذلك في ماي وجوان الماضيين، جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

