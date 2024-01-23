إذا كنت لا تستطيع التوقف عن السعال فاقرأ هذا المقال!

سلط تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الضوء على السعال المستمر، الذي أصبح يعاني منه عدد كبير من الأشخاص بشكل لافت.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن انتشار السعال خلال فصل الشتاء بسبب أمراض البرد والإنفلونزا يعد أمرا شائعا، لكن معاناة بعض الأشخاص تتفاقم، مع استمرار الكحة لفترات طويلة.

ونقلت الصحيفة عن السيدة كاثي كونغر (60 عاماً)، من واشنطن، قولها إنها تعاني من سعال مستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أنها غالبًا ما تستيقظ وهي تسعل في منتصف الليل، كم نقلت عن المراهق، آدم تامبيو، البالغ 16 عامًا، والذي يعيش بولاية فيرجينيا، قوله إنه يعاني من “سعال شديد للغاية” منذ أن أصيب بنزلة برد في منتصف ديسمبر.

ولا يوجد تتبع رسمي لحالات السعال في الولايات المتحدة، وبالتالي من المستحيل إجراء مقارنة موسم السعال الحالي بالمواسم الماضية، لكن بعض الأطباء أوضحوا أن ظاهرة السعال المستمر أصبحت منتشرة أكثر من المعتاد، بالرغم من أن اختبارات فحص فيروس كورونا لديهم سلبية.

في ذات السياق قالت المديرة الطبية بشركة “وان ميديكال” للرعاية الأولية، ناتاشا بهويان: “العديد من عملائنا أبلغوا عن السعال المستمر الذي لا يمكنهم التخلص منه”.

وأضافت: “في هذا الشتاء، بدا الأمر وكأن الكثير من هذه الأمراض المنتشرة بلغت ذروتها في نفس الوقت، ففي كل مكان نجد شخصا يعاني من السعال بسبب نزلة برد أو فيروس كورونا أو الأنفلونزا الموسمية”.

من جانبه، أوضح راسل بور، طبيب طب الرئة والرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا للصحة بلوس أنجلوس، أن “ما بين 20 إلى 40 بالمائة من البالغين الذين يصابون بعدوى فيروسية، يمكن أن يصابوا بسعال ما بعد العدوى، الذي يستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 8 أسابيع”.

وقال رئيس قسم النظام لطب الرئة والرعاية الحرجة وطب النوم في كلية إيكان للطب، تشارلز باول، إنه “من المحتمل جدًا أن يكون معدل الإصابة بالأمراض المسببة للسعال أعلى مما كان عليه الأمر قبل فيروس كورونا”.

وتابع: “مع انتشار أمراض الأنفلونزا وكوفيد-19، وفيروسات نزلات البرد في نفس الوقت تقريبًا، فإن أعراض السعال أصبحت شائعة جدا”.

سعال مستمر.. ما الأسباب؟

للإجابة على السؤال، قال مدير مركز مونتيفيوري للسعال، بيتر ديكبينيجيتيس، إن “السعال هو رد فعل وقائي، يهدف إلى تنظيف الرئتين وإبقاء مجرى الهواء مفتوحا”، حسب موقع الحرة.

وأوضح أنه عندما يعاني شخص ما من سعال طويل الأمد بسبب عدوى فيروسية، فإن ذلك العرض “لا يخدم أي غرض وقائي أو مفيد.. بل يصبح أمرا مزعجا للمريض”.

من جانبه، قال بور إن السعال المستمر بعد الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) غالبا ما يكون “علامة على الاستجابة الالتهابية المستمرة لهذا المرض الأولي”، لافتا إلى أن المصاب بذلك الداء قد يسعل لمدة أسابيع.

وبحسب موقع “مايو كلينك” الطبي، فإن السعال المزمن هو الذي يستمر لثمانية أسابيع أو أكثر عند البالغين، أو أربعة أسابيع لدى الأطفال.

ولا يقتصر السعال المزمن على الشعور بالضيق فحسب، إذ يمكن أن يؤدي إلى انقطاع في النوم وإصابة المريض بالإجهاد. ومن شأن الحالات الشديدة من السعال المزمن أن تتسبب في القيء والدوار وحتى كسور في أضلاع القفص الصدري.

وفي حال كان المصاب بالسعال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو ضيق أو صعوبة في التنفس، أو دوخة، أو علامات أخرى تشير إلى تفاقم الأعراض، فعليه مراجعة الطبيب على الفور، وفق بهويان.

وتابعت الطبيبة: “إذا كانت أعراضهم تزداد سوءًا، فإن المرضى قد يصابون بالتهاب رئوي أو عدوى بكتيرية، أو أنواع أخرى من العدوى”.

وإذا كان الشخص يعاني من السعال لأكثر من 8 أسابيع، “فمن المرجح جدًا” أن السعال ليس بسبب عدوى فيروسية فقط، وأن “السبب الأساسي القابل للعلاج” يحتاج إلى تشخيص، كما أوضح ديكبينيجيتيس، الذي قال إن بعض مرضاه يعانون من السعال المستمر منذ سنوات.

فيروس كورونا والسعال المستمر؟

قال الأطباء إنه من الممكن أن تؤثر حالة الإصابة القوية بفيروس كورونا على مدى سرعة تعافي الشخص من نزلات البرد اللاحقة، أو فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال طبيب الرئة الأميركي، مايكل ستيفن، إن “بعض المرضى يستغرقون وقتًا أطول للشفاء من عدوى فيروس كورونا، وعندما يتعافى شخص ما، فمن المحتمل أن يكون لدى الفيروسات الأخرى وصول أسهل إليه”.

وأضاف: “لقد غيّرت جائحة كوفيد الأمور حقًا.. وأعتقد أن ذلك المرض يسبب التهابًا كبيرًا في الشعب الهوائية لدى الكثير من الناس، مما يضعف مناعة الرئة لديهم”.

أما زياد العلي، رئيس قسم البحث والتطوير في نظام الرعاية الصحية في معهد “فيرجينيا سانت لويس”، عالم الأوبئة السريرية في جامعة واشنطن في سانت لويس، فقال: “لدينا تقدير جديد بأن الفيروسات التي قللنا من أهميتها، يمكن أن يكون لها في الواقع آثار خطيرة”.

وتابع: “الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يؤديا إلى سعال طويل الأمد، ولا أعتقد أن هذا أمر جديد، لكن توثيقنا له بشكل أكبر هو الجديد”.

تهدئة السعال المستمر

يقول باول إنه لايوجد “حل سحري” لعلاج السعال المستمر، لافتا إلى أن أي شراب لزج وحلو المذاق قد يوقف السعال عن طريق تهدئة الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق.

وشدد على أن بعض المرضى قد يحتاجون إلى علاجات أخرى لها “تأثير مباشر على السعال نفسه” إذا استمرت الحالة.

وختم بالقول: “إذا كان شرب الشاي مع العسل يجعلك تشعر بتحسن.. فهذا أمر رائع”.

نصيحة طبيب روسي

قدم طبيب روسي جملة من النصائح للتخلص سريعا من السعال الجاف المستمر لعدة أيام، قبل تأزم الحالة الصحية للمريض.

وفقا للدكتور يفغيني بوبوف أخصائي الأمراض الصدرية فإن الشخص يستمر بالسعال الجاف في الأيام الثلاثة الأولى من إصابته بأمراض البرد و بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي. وبعد ذلك يبدأ الجسم في إنتاج البلغم ويصبح السعال رطبا.

قد تطول هذه الحالة حسب بوبوف بسبب فرط نشاط الشعب الهوائية التي لا تستجيب للعلاج المستخدم في علاج للسعال. حسب ما أوردت نوفوسيتي على لسان بوبوف.

يقول الطبيب: “بالإضافة إلى اتباع العلاج الذي وصفه الطبيب، من الضروري على المريض اتباع بعض القواعد المساعدة، التي من بينها: الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، لأنها تحفز إنتاج البلغم”.

ولأن البلغم يتكون من السوائل، فإن المريض إذا لم يتناول ما يكفي منها، حسب بوبوف فإن تكوين البلغم يتوقف وبالتالي تطول فترة السعال.

وأضاف: “من المفيد أيضا ترطيب الهواء في الغرفة، وهذا مهم بشكل خاص خلال موسم التدفئة، عندما يكون الهواء الداخلي جافا جدا”.

ويشير الطبيب، إلى أن الهواء الجاف في الغرفة يضر بصحة الأشخاص الأصحاء و المرضى بصورة خاصة. لأن الهواء الجاف يؤدي وفقا له إلى جفاف الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي حتى لدى الشخص السليم. وإذا كان الشخص مريضا فإن تعافيه يطول ويتأخر.