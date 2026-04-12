إذا لم ترضخ لشروطه.. ترامب يُلوح بـ "الورقة الرابحة" ضد إيران

إذا لم ترضخ لشروطه.. ترامب يُلوح بـ “الورقة الرابحة” ضد إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار بحري على إيران إن لم ترضخ لشروط واشنطن ملوحا بحصار بحري وصفه بالورقة الرابحة. 

وكتب ترامب في حسابه عبر منصة “تروث سوشيال”: “الورقة الرابحة التي يحملها الرئيس إذا لم ترضخ إيران: الحصار البحري”.

وأعاد الرئيس الأمريكي نشر تقرير لـ“جاست نيوز” تطرق إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران في حال فشلت المباحثات بين الطرفين.

وجاء في تقرير الصحيفة أنه “إذا رفضت إيران قبول الاتفاق النهائي الذي عرضته الولايات المتحدة، فقد يلجأ ترامب إلى قصف طهران وإعادتها إلى “العصور الحجرية” كما توعد. أو قد يعيد ببساطة تطبيق استراتيجيته الناجحة في الحصار لخنق الاقتصاد الإيراني المتداعي أصلاً، وتصعيد الضغط الدبلوماسي على الصين والهند بقطع أحد مصادرهما النفطية الرئيسية”.

وتابع التقرير: “باختصار، يمكن لترامب ببساطة أن يتفوق بحصاره على سيطرة إيران على مضيق هرمز، كما يقول الخبراء”.

إعلامية أمريكية: نتنياهو مخادع يتلاعب بترامب

إعلامية أمريكية: نتنياهو مخادع يتلاعب بترامب

الصهيوني بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة

الصهيوني بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة

السعودية تعلن انخفاض طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا

السعودية تعلن انخفاض طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا

إسلام آباد.. انطلاق المحادثات بين طهران وواشنطن

إسلام آباد.. انطلاق المحادثات بين طهران وواشنطن

هذا ما قاله نائب ترامب بشأن نتيجة المفاوضات مع إيران في إسلام آباد!

هذا ما قاله نائب ترامب بشأن نتيجة المفاوضات مع إيران في إسلام آباد!

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من نظيره الباكستاني التأكيد على وقف إطلاق نار يشمل لبنان

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من نظيره الباكستاني التأكيد على وقف إطلاق نار يشمل لبنان

