إراحة محرز ومبولحي أمام موريتانيا

مهدي طاهرات يغيب بسبب الإصابة

ستتم إراحة قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، والحارس رايس مبولحي في المباراة الودية الأولى “للخضر” أمام موريتانيا المقررة بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة على الساعة 45ر20، حسب ما علم لدى الاتحادية الجزائرية.

واستفاد اللاعب محرز، الذي نشط نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الذي خسره أمام تشيلسي (0-1) بملعب بورتو، من راحة إضافية بعد موسم مكثف مع نادي مانشستر سيتي، ونفس الشيء بالنسبة لمبولحي، حارس الاتفاق السعودي الذي ركن للراحة، وسيحل الثنائي اليوم بالجزائر والالتحاق بالتربص.

وإذا كان بإمكان محرز ومبولحي المشاركة في اللقاءين الوديين الأخيرين أمام مالي (6 جوان بالبليدة) وتونس (11 جوان بتونس)، فليس الأمر كذلك بالنسبة لمدافع نادي أبها السعودي، مهدي طاهرات الذي يعاني من إصابة، حيث أعلن رسميا غيابه عن المباريات الودية.