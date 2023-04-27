-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

“إرادة قوية”لتعزيز التعاون السياحي والزراعي بين الجزائر وواشنطن

ياسر كعبش
  • 205
  • 0
“إرادة قوية”لتعزيز التعاون السياحي والزراعي بين الجزائر وواشنطن
أرشيف
السفيرة الأمريكية

تحدثت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إلزابيث مور أوبين، يوم الخميس، بعين تموشنت، عن وجود “إرادة قوية” بين الجزائر وواشنطن لتعزيز آليات التعاون في المجالين السياحي والزراعي.

وصرحت السفيرة الأمريكية: “تجمع بلدينا روابط عميقة وأولويتنا بالجزائر تطوير سبل التعاون والتبادلات في مجالي السياحة والزراعة خصوصا وأن هنالك إطار عمل في ذات المجال مع شركاء اقتصاديين جزائريين”.

ودعّت أوبين إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بعد مشكلة ظاهرة الجفاف التي تواجه البلدين، حيث أشارت إلى أن بلدها يبحث عن آليات ترشيد استعمال الماء لمواجهتها.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفيرة الأمريكية اطلعت بعين تموشنت، على منتوجات صناعية لبعض من المستثمرين المحليين، على غرار مصنع إنتاج القفازات الطبية الذي يقوم بتصدير منتجاته ومصنع إنتاج الكوابل الكهربائية وآخر لإنتاج زيت الزيتون.

ودعت سفيرة أمريكا لدى الجزائر، المتعاملين إلى التقرب من المكتبين الخاصين بالاقتصاد والزراعة التابعين للسفارة الأمريكية قصد تعزيز آليات التعاون والتبادلات الاقتصادية وخلق علاقات شراكة بين مؤسسات البلدين.

مقالات ذات صلة
هذه تفاصيل صفقة اقتناء 15 طائرة جديدة للجوية الجزائرية

هذه تفاصيل صفقة اقتناء 15 طائرة جديدة للجوية الجزائرية

18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة (خريطة)

18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة (خريطة)

شراكة بين سونلغاز و”هواوي” الصينية في عدة مجالات

شراكة بين سونلغاز و”هواوي” الصينية في عدة مجالات

الراتب الشهري وطرق إدارته

الراتب الشهري وطرق إدارته

الجزائر تصدّر 10 آلاف طن من لفائف الحديد إلى إيطاليا (صور)

الجزائر تصدّر 10 آلاف طن من لفائف الحديد إلى إيطاليا (صور)

مشاريع لتطوير 25 مطارا في الجزائر

مشاريع لتطوير 25 مطارا في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد