“إرادة قوية”لتعزيز التعاون السياحي والزراعي بين الجزائر وواشنطن

تحدثت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إلزابيث مور أوبين، يوم الخميس، بعين تموشنت، عن وجود “إرادة قوية” بين الجزائر وواشنطن لتعزيز آليات التعاون في المجالين السياحي والزراعي.

وصرحت السفيرة الأمريكية: “تجمع بلدينا روابط عميقة وأولويتنا بالجزائر تطوير سبل التعاون والتبادلات في مجالي السياحة والزراعة خصوصا وأن هنالك إطار عمل في ذات المجال مع شركاء اقتصاديين جزائريين”.

ودعّت أوبين إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بعد مشكلة ظاهرة الجفاف التي تواجه البلدين، حيث أشارت إلى أن بلدها يبحث عن آليات ترشيد استعمال الماء لمواجهتها.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفيرة الأمريكية اطلعت بعين تموشنت، على منتوجات صناعية لبعض من المستثمرين المحليين، على غرار مصنع إنتاج القفازات الطبية الذي يقوم بتصدير منتجاته ومصنع إنتاج الكوابل الكهربائية وآخر لإنتاج زيت الزيتون.

ودعت سفيرة أمريكا لدى الجزائر، المتعاملين إلى التقرب من المكتبين الخاصين بالاقتصاد والزراعة التابعين للسفارة الأمريكية قصد تعزيز آليات التعاون والتبادلات الاقتصادية وخلق علاقات شراكة بين مؤسسات البلدين.