إرتفاع التبادل التجاري مع روسيا بنسية 02%

كشفت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، عن ارتفاع نسبة التبادل التجاري الجزائري الروسي بـ 02%، مفيدة بالتزان البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

وخلال مشاركته في هامش أشغال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أبرز وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، مختلف التسهيلات التي توفرها الجزائر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد مشاريعهم في كافة الشعب الصناعية

وتأتي مشاركة عون، في هذا الحدث الاقتصادي الدولي “5- 8 جوان”، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من رجال الأعمال الجزائريين “للوقوف على جميع الاتفاقيات بين البلدين بعد الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، العام الماضي الى روسيا ولدعم الشراكة والتعاون بين الجزائر وروسيا، يقول بيان وزارة الصناعة.

وعرفت جلسة العمل الثنائية تقديم عدة عروض، الذي أشار إلى أن وزير الصناعة أبرز خلال اللقاء ذاته المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي في هيكل الاقتصاد الوطني.

وكان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة “العديد من القضايا الاقتصادية خاصة بعد تزايد عدد بعثات رؤساء الشركات الروسية إلى الجزائر بشكل كبير، حيث أعرب جميع العملاء الروس عن رضاهم خلال إقامتهم في الجزائر والتبادلات التي أجروها مع العملاء الاقتصاديين الجزائريين”.

وتميز التعاون الاقتصادي الجزائري-الروسي في الفترة الاخيرة بتنظيم عدة لقاءات في الجزائر بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي، بكل من بجاية وقسنطينة و وهران وسطيف، لتمكين المتعاملين الروس من اكتشاف أهم فرص الاستثمار و الاعمال لا سيما في المجال الصناعي.