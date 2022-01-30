إرتفاع القيمة التسويقية لصلاح لتعادل 10 منتخبات إفريقية

ارتفعت أسهم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، كثيراً لتفوق قيمته التسويقية 100 مليون يورو، وهي القيمة التي تمثل قيمة لاعبي 10 منتخبات إفريقية ممن ودعت بطولة كأس إفريقيا بالكاميرون..

ويمكن بالقيمة التسويقية الحالية للنجم المصري محمد صلاح، والمقدرة بـ 100 مليون يورو، شراء لاعبي 10 منتخبات أفريقية في كأس الأمم الحالية أي 41.6% من منتخبات بطولة “الكان”، وتلك المنتخبات كلها ودعت البطولة حالياً، وهي الرأس الأخضر 25.23 مليون يورو، وجزر القمر 11.78 مليون، وزيمبابوي 15.68 مليون، وإثيوبيا 2.85 مليون، والسودان 2.88 مليون.

وتضاف إلى المنتخبات المذكورة كل من سيراليون بـ 11.38 مليون، ومالاوي 4.38 مليون، وغينيا بيساو 19.5 مليون، وغينيا الاستوائية 6 مليون، وموريتانيا 12.23 مليون، وتبلغ قيمة تلك المنتخبات 111.91 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح، ثالث أكبر اللاعبين من حيث القيمة السوقية بين لاعبي العالم، خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وقيمته 160 مليون يورو، وإيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وقيمته 150 مليون يورو.

وتعد قيمة صلاح التسويقية الأعلى بين لاعبي كأس الأمم الإفريقية الحالية، ويتقدمهم ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال، والذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، وزميله الحارس إدوارد ميندي، وقيمته السوقية 32 مليون يورو والمغربي أشرف حكيمي وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون، وهم الباقون في المنافسة حتى الآن.