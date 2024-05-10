-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

إرتفاع عروض وتنصيبات العمل إلى 35 بالمائة

الشروق أونلاين
  • 25
  • 0
إرتفاع عروض وتنصيبات العمل إلى 35 بالمائة

 قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إن عروض وتنصيبات العمل في الجزائر، إرتفعت بنسبة 35 % خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 2024.

وخلال زيارة عمل قادته إلة ولاية معسكر، أكد الوزير بن طالب، أن “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، قد لعبت دورا بارزا في زيادة نسبة عروض وتنصيبات العمل في الوطن”، واصفا هذه المدونة “بالمكسب المهم في سوق الشغل على المستوى الوطني”.

وقال الوزير بن طالب بأن “هذه المدونة التي تم تأسيسها في نهاية ديسمبر الماضي، جاءت نتيجة عمل خبراء جزائريين، وهي تركز على أخذ بعين الاعتبار لمؤهلات طالب العمل”، مؤكدا أنها “قابلة للتحيين بمعية المستخدمين”.

وعلى صعيد آخر، كشف بن طالب، عن “رصد الحكومة الجزائرية لحوالي 28 مليار دج على مدار خمس سنوات، من أجل التحفيز على النشاط الاقتصادي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للتقليص من قيمة الاشتراكات حيث تأتي هذه الإجراءات لتعزيز البعد الاجتماعي للدولة”.

مقالات ذات صلة
أسعار ترويجية لـ1600 فندق وبرنامج خاص للعائلات والجالية

أسعار ترويجية لـ1600 فندق وبرنامج خاص للعائلات والجالية

بريد الجزائر..  تدعيم شبكة الموزعات الآلية بـ 1000 جهاز جديد

بريد الجزائر..  تدعيم شبكة الموزعات الآلية بـ 1000 جهاز جديد

أكبر زيادة في معاشات ومنح المتقاعدين منذ تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر

أكبر زيادة في معاشات ومنح المتقاعدين منذ تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر

رويترز: الجزائر تهدّد بقطع الغاز عن إسبانيا

رويترز: الجزائر تهدّد بقطع الغاز عن إسبانيا

سونلغاز تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية

سونلغاز تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية

هذه الأسباب وراء ارتفاع قيمة الدينار الجزائري

هذه الأسباب وراء ارتفاع قيمة الدينار الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد