إرتفاع عروض وتنصيبات العمل إلى 35 بالمائة

خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، إن عروض وتنصيبات العمل في الجزائر، إرتفعت بنسبة 35 % خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 2024.

وخلال زيارة عمل قادته إلة ولاية معسكر، أكد الوزير بن طالب، أن “المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، قد لعبت دورا بارزا في زيادة نسبة عروض وتنصيبات العمل في الوطن”، واصفا هذه المدونة “بالمكسب المهم في سوق الشغل على المستوى الوطني”.

وقال الوزير بن طالب بأن “هذه المدونة التي تم تأسيسها في نهاية ديسمبر الماضي، جاءت نتيجة عمل خبراء جزائريين، وهي تركز على أخذ بعين الاعتبار لمؤهلات طالب العمل”، مؤكدا أنها “قابلة للتحيين بمعية المستخدمين”.

وعلى صعيد آخر، كشف بن طالب، عن “رصد الحكومة الجزائرية لحوالي 28 مليار دج على مدار خمس سنوات، من أجل التحفيز على النشاط الاقتصادي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للتقليص من قيمة الاشتراكات حيث تأتي هذه الإجراءات لتعزيز البعد الاجتماعي للدولة”.