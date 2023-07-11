إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.. الكرملين يتوعد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، أن بلاده ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز “سكالب”.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: “قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق”، مضيفاً: “أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد”، وفق فرانس برس.

فيما رد الكرملين على هذا الإعلان، لافتاً إلى أن هذا القرار يشكل “خطأ”، وسيجبر موسكو على اتخاذ “إجراءات مضادة” في النزاع بأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف لصحافيين: “من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة”.

من جهتها أفادت مصادر حكومية ألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو.

وكانت مصادر حكومية ألمانية قد أكدت الاثنين أن برلين ستعلن حزمة “كبرى” من المساعدات العسكرية لكييف لمناسبة قمة الأطلسي التي تستمر يومين.

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، تدفقت المساعدات الغربية على كييف.

وألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة. وسبق أن أعلنت في 13 مايو الفائت، عشية زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم شحنات أسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، تخلت ألمانيا عن موقفها المسالم تقليدياً منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرسلت مروحة واسعة من المساعدات لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومدافع.

كما بدأت في وقت سابق هذا العام، بتزويد أوكرانيا دبابات من طراز “ليوبارد” بعد أشهر من مطالبات متكررة من كييف بذلك سعيا لتعزيز قدراتها البرية في مواجهة موسكو.

يشار إلى أن قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يرغبون خلال قمة فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء، في توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوماً مضاداً صعباً ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.