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الجزائر

إرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الشروق أونلاين
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إرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
الهلال الأحمر الجزائري (فيسبوك)
شحن المساعدات الإنسانية في مطار بوفاريك، الجمعة 29 مارس 2024.

أرسل الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الجمعة 29 مارس، 162 طنا من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين حسب ما أفادت به رئيسة المنظمة.

ومدد الهلال الأحمر الجزائري الجسر الجوي الرابط بين القاعدة العسكرية ببوفاريك بولاية بليدة، ومطار العريش بمصر، والذي شرع فيه خلال الأيام الماضية، وتم عبره شحن 310 طن من المساعدات منذ بداية العملية.

وفي تصريح صحفي على هامش العملية، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي أنه “تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد الجسر الجوي وتكثيف تقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، تم اليوم شحن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية تقدر بـ162 طن عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك متجهة نحو مطار العريش بمصر”.

وتتمثل هذه المساعدات التي يرسلها الهلال الأحمر الجزائري خصوصا في المواد الغذائية والأجهزة الطبية والأدوية والخيم.

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