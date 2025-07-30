إرهابيان يسلّمان نفسيهما في برج باجي مختار وتوقيف 43 تاجر مخدرات
سلّم الإرهابيان التوجي أحمد المدعو “عبد القادر” وملوكي حيب الله نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.
كما تمّ توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة ما بين 23 و29 جويلية 2025. وفق ما جاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.
وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، فقد تمّ خلال الفترة المذكورة، توقيف 43 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و95 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
إلى جانب ذلك، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. كما تمكنوا من إنقاذ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
أرقام أخرى من الحصيلة العملياتية:
- ضبط 344.107 أقراص مهلوسة.
- توقيف 396 شخص وضبط 22 مركبة و258 مولد كهربائي و232 مطرقة ضغط،
- بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
- توقيف 16 شخصا وضبط 4 بنادق صيد ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، و28.050 لتر من الوقود،
- بالإضافة إلى 17 قنطار من مادة التبغ، و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.