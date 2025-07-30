-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يعيّن عضوا ومديرا عاما للشؤون القانونية بالمحكمة الدستورية
الجزائر
الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي:

إرهابيان يسلّمان نفسيهما في برج باجي مختار وتوقيف 43 تاجر مخدرات

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
إرهابيان يسلّمان نفسيهما في برج باجي مختار وتوقيف 43 تاجر مخدرات
ح.م
صورة لوزارة الدفاع الوطني

سلّم الإرهابيان التوجي أحمد المدعو “عبد القادر” وملوكي حيب الله نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

كما تمّ توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة ما بين 23 و29 جويلية 2025. وفق ما جاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، فقد تمّ خلال الفترة المذكورة، توقيف 43 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و95 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

إلى جانب ذلك، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. كما تمكنوا من إنقاذ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

أرقام أخرى من الحصيلة العملياتية:

  • ضبط 344.107 أقراص مهلوسة.
  • توقيف 396 شخص وضبط 22 مركبة و258 مولد كهربائي و232 مطرقة ضغط،
  • بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
  • توقيف 16 شخصا وضبط 4 بنادق صيد ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، و28.050 لتر من الوقود،
  • بالإضافة إلى 17 قنطار من مادة التبغ، و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
مقالات ذات صلة
نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل

نحو الإفراج عن قانون التربية المعدل مع الدخول المقبل

فتح باب الترشح للانخراط في سلك الدرك الوطني

فتح باب الترشح للانخراط في سلك الدرك الوطني

تحقيق داخلي في وفاة ستيني بمستشفى بني مسوس

تحقيق داخلي في وفاة ستيني بمستشفى بني مسوس

جمعية كافل اليتيم تكرّم المتفوقين بـ”وسام التميز الدراسي”!

جمعية كافل اليتيم تكرّم المتفوقين بـ”وسام التميز الدراسي”!

تخصصات جامعيّة في قطاعات الصحة والسياحة والثقافة والبريد

تخصصات جامعيّة في قطاعات الصحة والسياحة والثقافة والبريد

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد