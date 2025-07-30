إرهابيان يسلّمان نفسيهما في برج باجي مختار وتوقيف 43 تاجر مخدرات

الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي:

سلّم الإرهابيان التوجي أحمد المدعو “عبد القادر” وملوكي حيب الله نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

كما تمّ توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة ما بين 23 و29 جويلية 2025. وفق ما جاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، فقد تمّ خلال الفترة المذكورة، توقيف 43 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و95 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

إلى جانب ذلك، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. كما تمكنوا من إنقاذ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

أرقام أخرى من الحصيلة العملياتية: